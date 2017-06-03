Формальному отношению – нет!

Под руководством начальника управления государственного надзора главной военной инспекции (ГВИ) Вооруженных Сил полковника Алексея Печко прошел учебно-методический сбор с лицами, ответственными за электрохозяйство воинских частей и соединений.

Цель мероприятия — проанализировать состояние работы по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок (ЭУ), довести единые требования по соблюдению электробезопасности (ЭБ), организации электрохозяйства, повысить уровень знаний должностных лиц воинских частей относительно требований ЭБ, проверить порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство.

Организаторы сбора постарались также достичь единого понимания при организации эксплуатации военных ЭУ, безопасных условий труда при эксплуатации электроустановок, оформления технической и оперативной документации. Особый упор был сделан на профилактику предпосылок случаев травматизма среди военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил при выполнении работ, связанных с опасностью поражения электротоком. Обсудили и проблемные вопросы по требованиям ЭБ.

Полковник Алексей Печко провел анализ состояния ЭБ в белорусской армии. В частности, он отметил:

— Постоянная деятельность по поддержанию и дальнейшему совершенствованию системы работы должностных лиц соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, военных комиссариатов, военных учебных заведений по выполнению требований электробезопасности — составная часть безопасности военной службы и охраны труда. Эта деятельность направлена на то, чтобы не допустить аварии и происшествия, фактов электротравматизма среди военнослужащих и гражданского персонала при эксплуатации электроустановок. На должном уровне решались вопросы соблюдения требований ЭБ в 288 бра, 86 брс, 83 иаэп…

Данная деятельность — это и разработка правовых актов Министерства обороны по требованиям ЭБ. Например, приказа министра обороны «Об утверждении критериев введения должности энергетика в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил». Такие штатные должности в последнее время введены в 72 ОУЦ, 60 опс, 19 омбр, планируется ввести их в 11 омбр, в/ч 30695.

Положительно решен вопрос о бесплатном прохождении проверки знаний и присвоении (подтверждении) IV (V) группы по ЭБ лицам, ответственным за электрохозяйство.

Ведущий специалист управления государственного надзора ГВИ Вооруженных Сил полковник запаса Анатолий Парчевский рассказал о системе работы должностных лиц воинской части по выполнению требований ЭБ, об административной и уголовной ответственности за невыполнение этих требований.

Прошли занятия по оказанию первой помощи пострадавшему от воздействия электрическим током. Особо впечатлили учебные фильмы, в которых были реконструированы реальные несчастные случаи, проанализированы ошибки и способы их недопущения.

Имели возможность выступить, обменяться опытом и участники сбора, приехавшие из различных воинских частей. Мероприятие прошло на хорошем профессиональном уровне, неформально, динамично, оно было актуально.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица