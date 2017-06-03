Курсанты помогают детскому онкоцентру

Курсанты 5‑го курса факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии в рамках благотворительной акции «Выпускники — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, побывали в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. В мероприятии также приняли участие начальник факультета полковник Игорь Дубовик и начальник курса майор Игорь Гаркуша.

Гости приехали не с пустыми руками: на собранные добровольные пожертвования они приобрели развивающие игры, конструкторы, игрушки, которые передали для обустройства детских игровых комнат онкоцентра.

Для курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии стало уже доброй традицией накануне Дня защиты детей посещать ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах. К каждому такому мероприятию они готовятся с особой ответственностью и волнением, стремятся помочь детям в борьбе с тяжелой болезнью.

Благотворительная акция «Выпускники — детям» проводится уже на протяжении пяти лет. Это реальная помощь и большая моральная поддержка для юных пациентов, которые с радостью встречают людей в военной форме и очень ждут таких встреч.

Михаил Дубравин, «Ваяр»