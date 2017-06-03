Офицеры-операторы совершенствовали навыки

Недавно на базе учебного вспомогательного пункта управления Генерального штаба Вооруженных Сил завершился четырехдневный сбор с офицерами-операторами различных уровней управления белорусской армии.

В первый день сбора перед офицерами-операторами выступил начальник Генерального штаба Во­оруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Сбор стал для офицеров‑операторов стал третьим. Изначально с данной категорией специалистов сборы организовывались по направлениям в зависимости от конкретной деятельности военнослужащих: операторы-планировщики, управленцы или специалисты оперативной подготовки. Теперь же раз в год практически все они собираются вместе.

— Все решения принимает командир, но без команды, понимающей его требования и обеспечивающей их выполнение, ему очень сложно. Именно такой командой и являются офицеры-операторы, — отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко. — Основная цель сбора — подготовка специалистов операторского профиля к выполнению возложенных на них задач. Оператор — собирательный образ, это человек-интеллектуал, который обязан быть специалистом практически во всем. Он однозначно человек-трудоголик, иной не попадет в нашу сферу.

…Сбор был организован таким образом, чтобы выработать у всех офицеров — от стратегического до тактического уровня — единые подходы к организации операции или боя, повысить их практические навыки в отработке документов, научить всему новому и прогрессивному, что появилось в операторском деле за последнее время.

Материалы сбора ежегодно обобщаются и рассылаются в виде методических рекомендаций. К слову, за последнее время главным оперативным управлением Генерального штаба выпущено пять справочников офицера-оператора.

— Посещая воинские части, я вижу, что эти справочники стали настольной книгой не только для офицеров‑операторов, но и для командиров, — пояснил генерал-майор Павел Муравейко. — Я могу с уверенностью сказать: на сегодняшний день мы добились поставленных целей. Офицеры оперативного командования, бригады, полка разговаривают на одном языке.

— На протяжении четырех дней с офицерами проводились преимущественно практические занятия, — рассказал начальник штаба сбора полковник Олег Просмыцкий. — Мы по максимуму сократили время для лекций, которые можно прочесть, не покидая место службы. В ходе сбора проведена тактическая летучка, практические занятия по оценке обстановки и определению замысла применения войск, по порядку разработки боевых донесений. Не остались и без интеллектуального тестирования.

Вдобавок с целью сплочения коллектива были организованы спортивные состязания по волейболу, шахматам, теннису, военно-прикладные эстафеты.

Также в рамках сбора проходило состязание на звание лучшего офицера-оператора Вооруженных Сил. Первый его этап проводился в подразделениях по месту военной службы, второй — непосредственно на сборе.

За победу, причем с одинаковым количеством набранных баллов, боролись два офицера: начальник отдела главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Олег Литавор и старший офицер оперативного управления Главного штаба ВВС и войск ПВО майор Александр Скуратович. По установившимся правилам в таком случае приоритет отдают офицерам нижестоящего звена, так что победа была присуждена майору Александру Скуратовичу.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора