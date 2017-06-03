Преемник боевой вертолётной

1 июня 276‑й отдельный батальон охраны и обслуживания (аэродрома) отметил 15‑ю годовщину со дня образования. Воинская часть первоначально была сформирована как авиационная комендатура и стала правопреемницей 276‑й боевой вертолетной базы, днем образования которой и была эта дата — 1 июня. Впоследствии — в 2004 году — авиационная комендатура была преобразована в отдельный батальон охраны и обслуживания (аэродрома).

15 лет — довольно небольшой срок, но история аэродрома довольно богата, и начинается она с 1981 года. Тогда началось строительство взлетно-посадочной полосы к крупномасштабному учению «Запад‑81». А в 1982 году на аэродроме Боровцы на базе 237‑й отдельной вертолетной эскадрильи был сформирован 276‑й отдельный вертолетный полк. И в том же году ему довелось отправиться в Демократическую Республику Афганистан.

До февраля 1989 года личным составом полка при выполнении интернационального долга в небе Афганистана было выполнено 18 тысяч боевых вылетов, сброшено около 29 тысяч авиабомб, 216 тысяч неуправляемых авиационных ракет, 520 противотанковых управляемых ракет. За мужество, героизм и отвагу более 600 офицеров и прапорщиков награждены государственными наградами. К сожалению, не обошлось без потерь… В небе и на земле Афганистана погибли 13 военнослужащих полка.

Особую главу в истории этой воинской части занимает катастрофа на Чернобыльской АЭС. Летные и наземные экипажи авиачасти приступили к ликвидации ее последствий 27 апреля 1986 года. За тот тяжкий и опасный труд, а также освоение новой авиационной техники личный состав 4‑й вертолетной эскадрильи в полном составе был представлен к наградам. Стоит уточнить: окончательное освоение вертолетов Ми‑26 летно-техническим составом как раз и состоялось в небе над разрушенной атомной электростанцией.

Добавим: личный состав полка, кроме возложенных задач повседневной и боевой подготовки, выполнял различные правительственные задания в Сирии, Анголе, Ливии, Индии.

В 1993 году 276‑й отдельный вертолетный полк был преобразован в 276‑ю боевую вертолетную базу, просуществовавшую до апреля 2002 года.

…Сегодня военнослужащие и гражданский персонал отдельного батальона продолжают и умножают традиции воинов‑авиаторов под командованием полковника Александра Сколь­заева. Аэродром поддерживается в эксплуатационной готовности для приема и обеспечения действий авиации ВВС и войск ПВО.

В ходе проведения крупномасштабных учений батальон обеспечивает полеты и перелеты боевых воздушных судов всех типов. Его специ­фической и очень ответственной задачей является аэродромно-техническое и материальное обеспечение самолетов и вертолетов, осуществляющих десантирование военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил. Ежегодно с батальоном проводятся различные учения по обеспечению действий авиации, по их результатам часть оценивается только на хорошо.

Значимой проверкой профессионализма ее военнослужащих осенью прошлого года стало прошедшее под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь командно-штабное учение Вооруженных Сил. Тогда на отдельный батальон выпала честь стать базовой воинской частью для проведения маневров группировки войск Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Сегодня аэродром отдельного батальона постоянно задействован в различных учениях и тренировках ВВС

и войск ПВО, а также других родов войск. Привычным делом для личного состава является организация заступления авиационных подразделений на боевое дежурство, размещение, питание и всестороннее обеспечение подготовки летного и инженерно-технического состава прибывающих авиаподразделений. Это, конечно, не полный перечень задач, которые приходится выполнять немногочисленному воинскому коллективу.

По итогам подготовки в 2015/2016 учебном году батальон занял второе место среди воинских частей тылового обеспечения ВВС и войск ПВО.

По словам его командира полковника Александра Скользаева, теперь подразделения отдельного батальона интенсивно занимаются подготовкой к совместному стратегическому учению «Запад‑2017», которое станет венцом боевой учебы. И задача стоит прежняя: по итогам этого учения получить хорошую оценку, чтобы не подвести воинов‑авиаторов прошлых лет!..

Иван Константинов, фото автора