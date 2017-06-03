С ними можно идти в бой!

Недавно под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика прошло состязание на лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке. Мероприятие было организовано на базе 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и Гродненской военной комендатуры. Ареной, на которой затеялась упорная борьба, на несколько дней стал Гожский полигон.

В мероприятии приняли участие военнослужащие специального взвода патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры и группы (специальные) Брестской, Барановичской, Борисовской, Бобруйской и Гродненской военных комендатур. Команды состояли из пяти человек: командира группы, двух снайперов и других специалистов.

Нужно отметить, что практически все участники имели серьезную подготовку, в основе которой — служба в составе воинских частей и подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил, разведки или подразделений специального назначения, других войск и воинских формирований. А потому борьба за первенство с самого начала обещала быть захватывающей.

— Это состязание представляет собой одну из основных форм обучения в рамках подготовки групп (специальных) к выполнению задач по предназначению, — рассказал председатель комиссии заместитель начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковник Дмитрий Стрешинский. — Его целями стали совершенствование уровня полевой выучки, обобщение и распространение передового опыта. Мы определили лучшие подразделения среди военных комендатур и степень обученности военнослужащих. Программа состязания имеет практическую направленность и была составлена, исходя из предназначения этих групп. В нее вошло все то, что может пригодиться в служебной деятельности, при этом в основу легла тактико-специальная подготовка. В ходе состязания его участники совершенствовали командирские качества и методические навыки, умение управлять подчиненными при выполнении поставленных задач.

дения этого состязания выступил начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик. Следует отметить, что оно прошло на высоком организационном уровне. Большой вклад в проведение мероприятия внесло, помимо управления службы войск Вооруженных Сил, командование войсками ЗОК и 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, а также весь личный состав Гродненской военной комендатуры во главе с военным комендантом подполковником Александром Лупыревым.

Состязание проходило в четыре этапа. Военнослужащие выполняли нормативы по предметам боевой подготовки и упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Они также принимали участие в розыгрыше эпизода по тактико-специальной подготовке — задержания военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием.

По результатам всех этапов комиссией управления службы войск Вооруженных Сил был оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы (специальной) в целом.

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В первый день соревнования военнослужащие прошли медицинский осмотр, тогда же состоялась жеребьевка. Затем участники собрались на занятие по огневой подготовке, в ходе которого были проверены знания основ и правил стрельбы, материальной части оружия и ручных гранат.

На следующий день на строевом плацу Гожского полигона прошел митинг, посвященный открытию состязания. С его началом участников поздравил заместитель начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковник Дмитрий Стрешинский. От лица Гродненской военной комендатуры военнослужащих приветствовал заместитель военного коменданта подполковник Юрий Головко. Слово взял и инструктор-снайпер группы (специальной) Брестской военной комендатуры старший сержант контрактной службы Роман Пацко.

Затем команды прошли торжественным маршем под музыку военного оркестра 6 омбр. По окончании митинга стартовал смотр готовности к состязанию. Команды с головой окунулись в соревновательный процесс.

На первом этапе состязания проверялась готовность личного состава групп к выполнению задач по предназначению. Уровень физической подготовки оценивался на спортивном городке полигона. Там военнослужащие выполнили нормативы № 28 «Подтягивание на перекладине» и № 13 «Бег на 100 метров со старта лежа».

Лучшие результаты продемонстрировали брестчане. Так, командир группы (специальной) Брестской военной комендатуры прапорщик Сергей Штык пробежал стометровку за 13,6 секунды. Старались не отставать и его подчиненные. Практически все члены этой команды дружат со спортом. Например, стрелок ефрейтор контрактной службы Роман Орда увлекается греко-римской борьбой, а инструктор-снайпер группы старший сержант контрактной службы Роман Пацко — кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. О Романе не так давно уже писала наша газета: в период срочной военной службы он возглавлял лучший артиллерийский расчет одного из гаубичных самоходно-артиллерийских дивизионов 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Ныне он, став контрактником, также является отличным примером для своих товарищей.

На войсковом стрельбище Гожского полигона в тот же день состоялась проверка практических навыков личного состава по военно-медицинской подготовке. Сначала весь состав групп выполнял нормативы № 3 «Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)» и № 5 «Наложение шин из подручного материала при переломах костей верхних и нижних конечностей». А наиболее трудной стала третья учебная точка, где участники состязания выполняли норматив № 10 — оттаскивание раненого. По вводной «противник справа, в группе раненый в бедро навылет» военнослужащие эвакуировали товарища в безопасное место, где оказали ему первую медицинскую помощь, а в дальнейшем осуществили выход из зоны обстрела.

Участники состязания работали парами: пока два военнослужащих тащили на себе раненого, остальные осуществляли прикрытие, затем воины сменяли друг друга. И все это с переползанием по-пластунски, прижимая головы к земле. Затем группа продолжала движение, неся раненого в походном порядке, на плащ-палатке. Общее расстояние составило 500 метров. Пройти (вернее, проползти и пробежать) этот путь с тяжелым грузом и в полной экипировке, в том числе в бронежилетах и стальных шлемах, оказалось делом нелегким… Лучше всех справилась с этим заданием группа (специальная) Борисовской военной комендатуры.

Еще одним этапом состязания стало выполнение норматива по военной топографии № 3 «Движение по азимутам в пешем порядке днем с оружием и в полном снаряжении». Проверка знаний и навыков по этому предмету боевой подготовки продолжилась в учебном классе. Участники отработали нормативы № 5 «Чтение карт» и № 6 «Определение координат целей (объектов) по карте», а также № 11 «Подготовка данных для движения по азимутам».

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Там же, на полигоне, состоялся один из наиболее интересных этапов состязания — розыгрыш эпизода по тактико-специальной подготовке. С целью задержания военнослужащего-нарушителя командирам групп вручили распоряжение военного коменданта военной комендатуры и схему местности. Все участники на этом этапе выложились на полную, действовали уверенно, организованно и слаженно.

Затем команды отработали норматив № 1, выдвигаясь на расстояние около 500 метров к назначенной траншее, где выбирали огневые позиции и изготавливались к бою. При обнаружении «самовольщика» с оружием на местности, в укрытии или в помещении командир группы принимал меры по оцеплению района, и — условно — к эвакуации посторонних лиц, убеждался в отсутствии заложников.

В дальнейшем группа выполняла норматив № 10 «Передвижение на поле боя», осуществляя скрытное выдвижение к объекту противника. Команда преодолевала опасный район короткими перебежками и переползанием по-пластунски, умело используя складки местности и прикрывая друг друга. Командир использовал меры убеждения и психологического воздействия, направленные на принуждение «самовольщика» к сдаче. Старший группы при оказании во­оруженного сопротивления либо при отказе сдать оружие принимал решение о применении оружия на поражение и захвате нарушителя. При задержании использовались холостые бое­припасы, ручные дымовые гранаты, а также приемы военной хитрости. Команды показали прочные навыки при применении специальных средств и выполнении приемов рукопашного боя, при этом строго соблюдались требования мер безопасности.

На заключительном этапе состязания прошли учебные стрельбы из штатного оружия. На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по огневой подготовке № 1 «Изготовка к стрельбе из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за укрытия) при действиях в пешем порядке», № 2 «Разряжание оружия при действиях в пешем порядке» и № 13 «Снаряжение магазина (ленты) патронами». Затем стартовало выполнение упражнений учебных стрельб.

Все участники продемонстрировали свое мастерство в ходе 2‑го упражнения учебных стрельб из автомата АК‑74, а командиры групп выполнили еще и 1‑е упражнение учебных стрельб из пистолета Макарова. Отличную стрельбу показал ефрейтор Владимир Лобановский из Борисовской военной комендатуры. Хорошо стреляли и многие другие военнослужащие. А передовиками в огневой подготовке стали представители города на Немане. Так, лучше всех из ПМ отстрелялся гродненец старший прапорщик Андрей Ареховский.

После завершения стрельб продолжилась проверка уровня физической подготовленности. Участников состязания ждало очередное серьезное испытание: упражнение № 21 «Марш-бросок в составе подразделения на 5 километров». По условиям выполнения этого упражнения в состав экипировки вошел противогаз, автомат с магазином. А еще три «рожка» заняли штатное место в сумке для магазинов. Результат всей группы определялся по военнослужащему, финишировавшему последним. Поэтому команды старались бежать в тесном строю, оказывая помощь друг другу, и финишировать в полном составе.

Лучший результат показали минчане. Ритм группе во время марш-броска задавал ее командир лейтенант Денис Чиж, выпускник факультета связи и АСУ Военной академии. Все его подчиненные — военнослужащие срочной службы — в повседневной деятельности большое внимание уделяют физической подготовке и спорту. Так, снайпер рядовой Владислав Кулинкович увлекается футболом, а рядовой Даниил Абражеев, также снайпер, предпочитает самбо и гандбол… Лишь немного уступили победителям на финише представители Брестской военной комендатуры.

Отдохнуть после трудных испытаний военнослужащим помогла интересная культурно-досуговая программа: на полигоне прошел концерт вокально-инструментального ансамбля «Фолюш» 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. На следующий день состоялась экскурсия по старинному Гродно.

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Все участники с нетерпением ожидали подведения итогов состязания. Победители и призеры определялись в командном и личном зачетах по сумме набранных баллов.

И вот наконец — торжественное закрытие состязания и церемония награждения. Команде гродненцев, набравшей 11.890 баллов и занявшей первое место, было присвоено звание «Лучшая группа (специальная) военной комендатуры по полевой выучке». Вторыми с суммой 8.880 баллов стали брестчане, а третьими — военнослужащие Барановичской военной комендатуры, набравшие 8.390 баллов.

Лучшим командиром группы стал гродненец старший прапорщик Андрей Ареховский. Второе место занял прапорщик Сергей Штык (Брест), третье — старший прапорщик Роман Буйкевич (Барановичи). Лучшими военнослужащими в личном зачете стали представители Гродненской военной комендатуры. Первое место занял снайпер сержант контрактной службы Виталий Лукашевич, второе — стрелок старший сержант контрактной службы Денис Пышкайло, третье — инструктор-снайпер старшина контрактной службы Игорь Степанов.

Победители и призеры были награждены грамотами и переходящими кубками. Организаторы предусмотрели также денежное поощрение в размере до 300 рублей для каждого участника команды в зависимости от занятого призового места.

Андрей Ареховский, которому в тот день было присвоено звание «Лучший командир группы (специальной) военной комендатуры по полевой выучке», прошел достойный путь служения Отечеству. Звание старший прапорщик ему было присвоено досрочно, в порядке поощрения. А в минувшем году этот правофланговый военнослужащий участвовал в чемпионате Во­­­руженных Сил Республики Беларусь по военному многоборью — и занял четвертое место в своей возрастной категории.

— Достигнутым высоким результатам предшествовала кропотливая работа, — рассказал старший прапорщик Андрей Ареховский. — Была полностью выполнена программа боевой подготовки за первое полугодие 2016/2017 учебного года. В течение двух месяцев главным содержанием нашей служебной деятельности была ратная учеба применительно к программе состязаний. Проводились контрольные занятия и тренировки по сдаче нормативов, выполнению упражнений. Победить помог высокий моральный дух, слаженность, профессионализм и мастерство каждого военнослужащего нашей команды. Группа практикует совместную подготовку с разведывательным подразделением 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, сумела перенять много полезного у товарищей по гарнизону.

Как подытожил полковник Дмитрий Стрешинский, в ходе состязания, помимо совершенствования полевой выучки, проходил обмен опытом, участники тесно общались между собой, многие подружились. Несмотря на дух состязательности, в течение всего мероприятия царила товарищеская атмосфера. Соревнование на практике показало, кто чего стоит, с кем можно «пойти в бой», кому доверить выполнение ответственных задач по предназначению.

Радует, что практически все участники достойно справились с поставленными задачами, проявили высокие морально-боевые и волевые качества, физическую выносливость и психологическую устойчивость, взаимопомощь и войсковое товарищество. Военно­служащие получили отличный практический опыт, узнали, как себя вести в сложной ситуации, на что направить дополнительные усилия в боевой подготовке. Не было равнодушных, все старались — и показали максимально возможный результат.

Цели, поставленные организаторами мероприятия, были достигнуты. Такие состязания впредь будут проводиться ежегодно.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора