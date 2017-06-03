С обновкой, танкисты! Партия модернизированных Т‑72Б3 прибыла в Беларусь

Вчера на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО состоялась торжественная передача партии модернизированных танков Т‑72Б3 танковым экипажам. Новые образцы боевых машин были поставлены на вооружение в рамках Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве, а также в соответствии с Государственной программой вооружения на 2016–2020 годы.

В торжественной церемонии передачи танков Т‑72Б3 приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов, а также представители военного ведомства Республики Беларусь и российской производственной корпорации.

После подписания актов приема боевой техники заместителем начальника главного управления планирования и координации технического обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь Александром Шевченко и представителем Уралвагонзавода начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Олег Фомин довел до гостей и экипажей приказ министра обороны Республики Беларусь о поставке данных образцов на вооружение белорусской армии.

Затем состоялся торжественный митинг.

С приветственным словом выступил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Он поблагодарил представителей российской производственной корпорации за плодотворный труд по модернизации Т‑72Б до уровня Т‑72Б3.

— Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства, — подчеркнул министр обороны. — Мы рады видеть на белорусской земле представителей Уралвагонзавода, которые смогли в кратчайшие сроки и с безупречным качеством произвести глубокую модернизацию танков Т‑72Б до уровня Т‑72Б3. Замечу: мы в прошлом году уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. В последующем модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2016», где показали хорошие результаты.

К экипажам обратился генеральный директор акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов:

— У нас сегодня действительно торжественное мероприятие: мы передаем Вооруженным Силам, по сути, новые образцы военной техники. Многотысячный коллектив завода вложил в каждый из них свои силы, душу, энергию и знания. Эти танки внесут свою лепту в укрепление обороноспособности Республики Беларусь.

После завершения митинга начальник 969‑й базы резерва танков полковник Александр Капитулин передал танковым экипажам модернизированные боевые машины. Именно эти танкисты будут представлять Республику Беларусь и ее Вооруженные Силы на международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». За несколько дней экипажи должны будут освоить модернизированные образцы и приступить к тренировкам на трассе танкового биатлона полигона в Доманово.

После передачи боевых машин был подписан очередной контракт на модернизацию танков и поставку запчастей к ним. Таким образом, планомерное выполнение Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы обеспечивает оснащение белорусской армии вооружением и военной техникой, соответствующей лучшим мировым аналогам.

Присутствующим на мероприятии была продемонстрирована выучка белорусских танкистов в ходе тренировки к международному конкурсу «Танковый биатлон — 2017».

Более подробно о модернизированном Т-72Б3 читайте в ближайшем номере газеты.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»,фото Дениса Малышица