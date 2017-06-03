«Всё будет хорошо!»

Доброй традицией стали встречи курсантов военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете и юных жителей государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска».

В течение пяти лет в преддверии Нового года ребят из Детского городка Ленинского района поздравляют первокурсники факультета, а в Международный день защиты детей к ним приезжают с подарками курсанты 5‑го курса.

В городке проживает 85 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Самому маленькому — два года, а старшему — почти 18 лет.

Живут они в 12 квартирах как большие семьи с родителями-воспитателями. Условия проживания детей здесь приближены к домашним: в каждой квартире есть гостиные, спальные комнаты, санузлы с душем, кухни с холодильниками, электроплитами, столами…

— Курсанты не только приходят к нам в гости, но и приглашают нас на факультет, — рассказывает директор Детского городка Оксана Орлова. — Дети всегда с нетерпением ждут встречи со взрослыми в военной форме. А осенью, на День матери, мы привозим концерты своим военным друзьям.

Нынешняя встреча, посвященная Международному дню защиты детей, также превратилась в своеобразный музыкальный праздник. Представители военно-технического факультета в БНТУ старшина Виталий Шалошик, старшие сержанты Артём Калюта и Андрей Светлов, курсанты Максим Осипчик, Владислав Шкляревский, Иван Галимский, Павел Амельянович и заместитель начальника военно-технического факультета по идеологической работе подполковник Виктор Макаревич с большим интересом посмотрели концерт, показанный воспитанниками Детского городка. К слову, все курсанты факультета — члены Белорусского республиканского союза молодежи.

В этот день было и немного радостной грусти. Ребят растрогала песня о последнем звонке в исполнении гимназистки Ульяны Токарь. Для девяти человек из этой большой семьи Детского городка прозвучал последний звонок. Семеро ребят, завершивших прохождение курса базовой школы, пойдут учиться дальше в профессиональные колледжи и лицеи, а две девушки — Валерия Свидрицкая и Кристина Шмыкова, окончившие среднюю школу, покинут стены городка.

Все девять выпускников — разные по характеру, по учебным успехам, но для каждого у директора Оксаны Орловой нашлись добрые слова. От эмоций, ее переполнявших, Оксана Евгеньевна чуть не расплакалась, когда в зал начали заходить воспитанники, уже выпорхнувшие из гнезда детского дома. Пришла поддержать свою сестру Валерию и второкурсница Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Янина Свидрицкая.

В этом Детском городке живут способные ребята. Ульяна Токарь, например, окончила в этом году девятый класс гимназии со средним баллом 9,5. Многим в конце праздничного мероприятия были вручены грамоты и благодарности за успехи в учебе, достижения в спорте, художественной самодеятельности и общественной жизни из учебных заведений, где ребята учатся. Ведущая нынешнего концерта Александра Снопко получила сертификат участника республиканского конкурса учащихся педагогических классов «Будущие педагоги — о школе будущего» в номинации «Мультимедийный проект».

Семиклассник из СШ № 153 Никита Токарь (брат Ульяны) принес в копилку наград Детского городка восемь медалей за успешное выступление в различных видах спорта. Пятиклассник из СШ № 152 Данила Ворочков завоевал в своей возрастной группе 1‑е место на городских соревнованиях по таэквондо.

— Что посоветовал бы ребятам? — спросил я старшего сержанта Андрея Светлова. Он также очень рано остался без родителей, но, окончив Минское суворовское военное училище, нашел свое место в жизни: в июне выпускник военно-технического факультета в БНТУ Андрей Светлов получит офицерские погоны и уже создал собственную семью.

— Не терять оптимизма и веры в лучшее, ставить цели и терпеливо достигать их, упорно работать и никогда не сдаваться. И все будет хорошо, — ответил старший сержант Андрей Светлов.

Вручая подарки, руководитель делегации курсантов заместитель начальника военно-технического факультета по идеологической работе в БНТУ подполковник Виктор Макаревич напутствовал ребят:

— Самые сложные экзамены принимает жизнь. Все профессии нужны, все профессии важны. Но самое главное — стать достойным гражданином своего Отечества. А пока мы желаем вам только девяток и десяток в ваших дневниках.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской