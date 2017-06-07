Броня крепка, и танки наши быстры: всё о модернизированных Т‑72Б3

На прошлой неделе на вооружение белорусской армии поступили модернизированные танки Т‑72Б3. В торжественной обстановке на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО первая партия боевых машин была передана экипажам, которым предстоит отстаивать честь Вооруженных Сил Республики Беларусь на престижном международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». Нашим корреспондентам выпала возможность одними из первых изучить новинки из Нижнего Тагила. О боевых возможностях танка Т‑72Б3 и мнении уральских конструкторов о своем детище — в этом материале.

Модернизация — то, что делает танк долговечным

Бытует мнение, что основной боевой танк Т‑72Б устарел морально и физически. Но это серьезное заблуждение! Жизнь «стального солдата» продлевается благодаря возможностям модернизации. Имея крепкий броневой корпус и изменяя всю техническую и электронную начинку, можно получить фактически новую боевую машину. И Т‑72Б, к слову, имеет огромный модернизационный потенциал! Оттого появление новой модернизированной версии этой боевой машины воспринимается с интересом и у танкистов, и у военных экспертов. А тут еще Уралвагонзавод нацелился на модернизацию танка до уровня Т‑72Б3.

Умелыми руками уралвагонзаводовцам удалось из проверенного временем «короля полей» сделать отличную боевую машину, которая с легкостью справится с задачами по предназначению в любых условиях вооруженного конфликта.

— Безусловно, это не совершенно новая боевая машина, это — глубокая модернизация уже существующего образца. Однако если сегодня брать этот танк, то по параметрам цена — качество — боевые возможности это самое оптимальное и интересное предложение на рынке вооружения, — так оценивает детище своих сотрудников генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

К слову, такой вид деятельности, как капитальный ремонт и модернизация образцов бронетанковой техники иностранных государств на базе Уралвагонзавода, — новшество для корпорации. Ранее в Беларуси капитальный ремонт Т‑72Б проводился силами 140‑го ремонтного завода в Борисове.

— Замечу: в прошлом году мы уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. Модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2016», где показали хорошие результаты, — подчеркнул министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во время церемонии вручения модернизированных боевых машин нашим танковым экипажам. — Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства.

Новинки в Т‑72Б3

Т‑72Б3 — это довольно свежая модификация основного боевого танка Т‑72Б. Впервые боевая машина этой модели была представлена широкой общественности во время международных соревнований «Танковый биатлон — 2013» в Алабино. И вот спустя четыре года первая партия таких же танков, но уже со всеми последними доработками, стоит на площадке возле вышки на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО.

Внешне модернизированные семьдесятдвойки можно отличить от основного боевого танка наших Вооруженных Сил лишь по новой динамической защите с ее массивными экранами да по мачте выступающего датчика метеоусловий. Однако за внешней схожестью скрывается абсолютно новый двигатель — «сердце» танка с увеличенной почти на 30 % мощностью — и улучшенный комплекс управляемого вооружения.

Новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров, а внедрение автомата сопровождения целей упростило работу наводчика при стрельбе с ходу и по движущимся целям. Танк оснащен 125‑мм пушкой 2А46М‑5 с повышенной живучестью ствола, радиостанцией УКВ‑диапазона Р‑168-25У‑2 «Акведук», доработанным противопожарным оборудованием (ППО) и новым прицелом наводчика многоканальным (ПНМ) «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».

По словам специалистов Уралвагонзавода, прицел белорусского производства «Сосна-У» — один из лучших в мире. А танкисты — участники «Танкового биатлона» считают, что ему просто-напросто не было равных на поле учебного сражения за медали разных проб.

— Если брать историю установки белорусских оптических приборов на наши танки, то Беларусь всегда производила хорошие прицелы, — подчеркнул директор корпорации «Уралвагонзавод». — Традиции производства отличной продукции у вас сохранились, приумножились и, как следствие, дали новое высокое качество. Мы использовали, используем и будем использовать вашу оптику.

Штатный прицел типа 1А40 остался на своем месте и выполняет роль дублирующего. В случае выхода из строя прицела «Сосна-У» экипаж может продолжать вести огонь при его помощи, а во‑вторых, любой танкист (даже призванный из резерва) без длительного обучения сможет вспомнить порядок эксплуатации 1А40. Коснулись изменения и корпуса — броня танка Т‑72Б3 усилена бортовыми экранами с комплектом съемной модульной защиты в мягком корпусе.

Что с качеством?

Говоря о выполненных работах, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов подчеркнул, что качество продукции, произведенной и модернизированной на заводе, одинаково для всех.

— Для наших друзей-белорусов мы выполняем работы с таким же качеством, как и для себя, — отметил Александр Валерьевич. — Мы не можем работать по-другому! Если вдруг качество станет хуже, мы потеряем свою марку. Мы этого не можем допустить.

Говоря о планах по дальнейшей модернизации белорусских танков на мощностях уральского завода, Александр Потапов отметил, что это не первое и не единственное совместное мероприятие по совершенствованию боевых возможностей проверенной временем боевой техники.

— Мы всегда будем поддерживать Министерство обороны Республики Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества, — подвел итог генеральный директор Уралвагонзавода.

В подтверждение сказанных Александром Потаповым слов: на прошлой неделе был подписан контракт на модернизацию очередной партии танков. Таким образом, планомерное выполнение Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы обеспечивает оснащение белорусской армии вооружением и военной техникой, которые соответствуют лучшим мировым стандартам.

«Боевое» крещение

Первое ответственное мероприятие, где модернизированные танки смогут продемонстрировать все свои усовершенствованные возможности, — международный конкурс «Танковый биатлон — 2017». Соревнования уже пятый год подряд проводятся на подмосковном полигоне Алабино. В этом году танкисты из четырнадцати стран мира вновь сразятся за звание самых метких и быстрых экипажей.

— Новая техника открывает новые возможности, — считает главный тренер команды по танковому биатлону заместитель начальника отдела главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Владимир Гребенчук. — Здесь много положительных изменений и новшеств как в системе огня, так и в ходовых качествах — более мощный двигатель и модернизированная трансмиссия. Это, несомненно, скажется на скорости, времени преодоления препятствий и, думается, на общем результате.

Выступать на своих танках в Российской Федерации — это одно дело. Совсем другое — готовить боевые машины к соревнованиям и обслуживать их в перерывах между заездами.

— Конечно, без подготовленного технического персонала — никак! В составе нашей команды по танковому биатлону есть такие специалисты, — отметил офицер. — В первую очередь, это начальник технического отделения команды — заместитель начальника отдела бронетанкового управления Министерства обороны подполковник Андрей Сороговец. Этот офицер имеет огромный опыт в области подготовки танков к их применению по предназначению. Кроме того, каждый член экипажа во время подготовки к международному конкурсу осваивает технику и готов к ее обслуживанию при необходимости.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Дениса Малышица

Наша справка

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — Уралвагонзавод — расположено в Нижнем Тагиле Свердловской области.