Будущее – за высокообразованными офицерами

В первый день лета управлению военного образования Вооруженных Сил Республики Беларусь исполнилось 25 лет. Этой знаменательной дате было посвящено торжество, которое состоялось в Центральном Доме офицеров в Минске.

В фойе ЦДО была развернута масштабная выставка достижений военных факультетов в учреждениях высшего образования. На ней участники праздника могли ознакомиться с информацией о военных учебных заведениях нашей страны, полистать учебники, учебно-методические пособия и монографии, написанные профессорско-преподавательским составом данных вузов. Помимо этого, на выставочных стендах были представлены результаты научно-исследовательской деятельности и инновационные разработки в области учебно-образовательного процесса военных факультетов, а также электронные тренажеры, на которых проходят практическое обучение курсанты (слушатели), и многое другое.

Поздравить сотрудников управления прибыли многочисленные гости, в числе которых был заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко.

— Будущее военной сферы — за высокообразованными офицерами, которые будут обеспечивать обороноспособность страны, ее суверенитет и территориальную целостность, — подчеркнул генерал-майор Сергей Потапенко. — В результате проделанной огромной работы была сформирована отечественная система подготовки военных кадров, позволяющая готовить военных специалистов по всему спектру специальностей от тактического и до стратегического уровня управления, от младших командиров до генералов, причем не только кадровых военнослужащих, но и военнослужащих запаса.

Национальная военная школа впитала в себя лучшие традиции советской военной школы. Я уверен, что и в дальнейшем коллектив управления будет высоко держать планку престижа белорусского военного образования, чутко реагировать на изменения в военной теории и практике, внедрять в образовательный процесс новейшие достижения науки.

После поздравительных выступлений был зачитан приказ министра обороны о поощрении военнослужащих управления военного образования Вооруженных Сил за усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в служебной деятельности. Офицеры получили благодарности, почетные грамоты, подарки, денежные премии.

Не остались в стороне от поздравлений и артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они преподнесли виновникам торжества музыкальные подарки.

Оксана Курбеко, «Ваяр»