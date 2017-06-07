Лучшие из лучших

Для занесения на Республиканскую доску Почета по итогам работы в 2016 году определено 67 кандидатур. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждался проект указа о занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2016 год. Ежегодно в соответствии с решением Президента в торжественной обстановке в канун Дня Независимости страны открывается обновленная Республиканская доска Почета. На нее заносятся лучшие регионы и трудовые коллективы республики.

По материалам БЕЛТА