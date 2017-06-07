Первые дни службы

Около 60 ребят из Могилева и Могилевской области пополнили ряды 147-й зенитной ракетной бригады.

Данному событию предшествовала кропотливая работа офицерского состава, которая велась в районных военных комиссариатах Могилевщины. Там проводился отбор парней с учетом их состояния здоровья, морально-психологических качеств, образования. Но главным, по словам заместителя командира зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе, на время ставшего заместителем начальника пункта приема нового пополнения по идеологической работе капитана Георгия Вербицкого, было желание молодых людей выполнить свой конституционный долг перед Отечеством.

— В первый армейский день мы провели небольшую ознакомительную экскурсию по расположению воинской части. В ходе нее парни смогли получить представление об образцах вооружения, военной и специальной техники, имеющихся в 147 зрбр, — рассказал офицер. — В предстоящие выходные новое пополнение ждет еще одно интересное знакомство с бригадой с демонстрацией кинофильма и посещением музея воинской части. Обязательно сводим новичков и в городской краеведческий музей, где они смогут ознакомиться с историей города, богатым военным прошлым Бобруйска. Такие экскурсии всегда вызывают большой интерес не только у призывников из других районов Могилевской области, но и у ребят, призванных из Бобруйска.

Для работы с новым пополнением мы отобрали лучших в воинском коллективе сержантов. До начала июля новобранцы будут проходить начальную военную подготовку, потом начнется подготовка по военно-учетным специальностям. Будущие механики-водители боевых и специальных машин отправятся за приобретением знаний и навыков в 72 ОУЦ.

— В армии много нового и интересного, — подчеркнул в разговоре рядовой Максим Мельяченко. — Так, кстати, говорил мне и старший брат, проходивший службу в войсках связи три года назад. Много увлекательного о своей службе сапером рассказывал дядя — подполковник запаса. В школе я проходил допризывную подготовку, увлекался стрельбой.

Особенно интересным в первый день службы стало краткое знакомство с боевой техникой. Радует также, что сержанты и старшина во всем нам помогают, подсказывают. Коллектив из ребят моего призыва складывается очень хороший. Все уже перезнакомились друг с другом, стало уютнее и веселее.

За плечами у парня — учеба в Бобруйском государственном машино-строительном профессионально-техническом колледже и работа на заводе тракторных деталей и агрегатов.

— Первое впечатление об армии — очень хорошее! — сказал в завершении разговора рядовой Максим Мельяченко. — Теперь понимаю, почему многие ребята продолжают служить по контракту. Если мне служба придется по душе, возможно, и я пойду таким же путем. По крайней мере, времени на раздумья с избытком. Все еще впереди!..

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора