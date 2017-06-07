На Гожском полигоне в эти дни активно проходят различные сборовые мероприятия. Так, в 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде проводится плановый учебный сбор с офицерами запаса. Мероприятие продлится немногим более трех недель. В ходе него будет осуществляться подготовка специалистов войсковой разведки.

— С офицерами, призванными из запаса на учебный сбор, проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, инженерной подготовке, подготовке по связи и другим предметам ратной учебы, — сообщил начальник сбора заместитель командира бригады — начальник отделения территориальной обороны гвардии подполковник Олег Бакович. — Большое внимание командование соединения уделяет организации надлежащих бытовых условий для участников мероприятия. Занятия с ними проводят опытные офицеры из состава отделения территориальной обороны, воинских частей и подразделений родов войск нашего соединения.

Среди тех, кто в ходе сбора приобретает знания, умения и навыки по своей военно-учетной специальности, и лейтенант запаса Роман Сидоревич. Военнообязанный был призван из запаса на это мероприятие из города Пинска.

— С удовольствием вновь надел военную форму, — рассказал он. — Занятия проходят интересно, преподаватели — настоящие профессионалы, в совершенстве знающие свое дело. Да и коллектив у нас сложился хороший, дружный. Так что, без сомнения, сбор пройдет плодотворно, с высоким качеством!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора