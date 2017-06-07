Так держать, новобранцы!

Плац 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в эти дни редко пустует. На нем азы строевой подготовки осваивают новобранцы, недавно пополнившие ряды бригады. Занятия с новым пополнением проходят также в учебных классах и на малом тактическом поле. Проводят их опытные офицеры и наиболее подготовленные младшие командиры. С порученным делом отлично справляются заместитель командира взвода гвардии старший сержант контрактной службы Роман Латышевич, командир отделения гвардии сержант Павел Протасевич.

На правом фланге одного из подразделений нового пополнения — группа военнослужащих, на которых держат равнение товарищи. Им труднее всего, но ребята держатся уверенно, во всем являются примером для сослуживцев. Среди них — гвардии рядовой Руслан Давыдик. Руслану — двадцать, он — житель райцентра Мосты Гродненской области. До призыва окончил Волковысский государственный строительный профессиональный лицей и больше года проработал в народном хозяйстве.

— Служба в армии — мужское дело, — считает Руслан. — Каждый настоящий мужчина должен отслужить, чтобы овладеть военной специальностью.

Командир отделения гвардии сержант Евгений Радван сообщил, что у Руслана на учебных занятиях все получается, потому что солдат очень старается и с первых дней добросовестно относится к службе.

Новый товарищ Руслана Давыдика — земляк гвардии рядовой Никита Боб. Он такой же рослый, поэтому в строю парни стоят рядом. Никита, житель Мостовского района, окончил Гродненский торговый колледж. Его старший брат не так давно проходил срочную военную службу в танковом батальоне в этой же бригаде, потому служба в гвардейском соединении становится уже хорошей семейной традицией. Глаза у парня горят. Он рассказал, что увлекается легкой атлетикой и волейболом. Хорошая физическая форма и выносливость очень помогают ему в службе. Новобранец довольно легко адаптировался к нагрузкам, быстрее товарищей привык к армейскому распорядку дня. После окончания сбора нового пополнения солдат мечтает пополнить ряды разведывательного подразделения бригады и имеет для этого шансы.

Среди отличившихся в лучшую сторону отмечается и гвардии рядовой Виталий Ступакевич. До призыва на службу он окончил строительный лицей, получил квалификацию штукатура-маляра и более двух лет отработал по специальности.

— Помимо строевой, с нами уже проводились занятия по общевоинским уставам, идеологической, военно-медицинской, инженерной подготовке и другим предметам, — рассказал Виталий. — Очень понравилась огневая, с нетерпением жду практического занятия на войсковом стрельбище. Учеба проходит интересно, каждый день узнаем много нового.

В ходе празднования 75‑летия бригады военнослужащие нового пополнения прошли торжественным маршем вместе со всем гвардейским воинским коллективом. Они не подкачали — заслужив тем самым бурные овации горожан. Так держать, новобранцы!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора