В одном строю – славянские народы

Вчера на полигоне Брестский был дан старт совместному белорусско-российско-сербскому тактическому учению «Славянское братство — 2017».

В маневрах на брестской земле принимают участие отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций нашей страны, гвардейский парашютно-десантный батальон 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, парашютная рота Специальной бригады Вооруженных сил Республики Сербия.

Участники учения начали съезжаться в Брест несколькими днями ранее. Российская сторона вместе со штатным вооружением прибыла к месту выполнения учебно-боевых задач железнодорожным транспортом. После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь. Сербские военнослужащие прибыли в нашу страну гражданским лайнером — сначала в Минск, затем были переброшены вертолетами Ми‑8МТВ‑5 с военного аэродрома Мачулищи на полигон Брестский. Во время учения сербские военные будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.

Братьев по оружию встретили c традиционным белорусским радушием и гостеприимством — хлебом-солью.

Торжественная церемония открытия учения началась с поднятия государственных флагов Беларуси, России и Сербии. По словам воинов, вдали от hодины это действо воспринимается с трепетом в душе.

В церемонии открытия учения приняли участие командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, начальник отдела планирования и координации КСОР организации миротворческой деятельности Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России полковник Алексей Сбигнев, заместитель командира Специальной бригады Вооруженных сил Сербии полковник Миролюб Чупич, представители воинских контингентов государств, принимающих участие в маневрах.

Генерал-майор Вадим Денисенко поприветствовал воинские контингенты и отметил:

— В этом строю братские славянские народы: белорусы, россияне, сербы. Наши народы демонстрируют всему миру, насколько мы дружны и как можем отстаивать свои славянские традиции и интересы. Мы с достоинством выполним все поставленные перед нами задачи.

Как отметил в своем слове полковник Алексей Сбигнев, среди военнослужащих трех стран царит полное взаимопонимание. Созданы все условия для обмена опытом, причем не только в использовании современной боевой техники, но в культурном и историческом пространстве.

Полковник Миролюб Чупич признался, что сербской стороне очень приятно находиться на прекрасной, героической брестской земле в непосредственной близости к известной всему миру крепости-герою:

— Для нас нет языкового барьера! Все друг друга очень хорошо понимают. Пускай подвиги защитников Брестской крепости воодушевят нас на успешное выполнение всех задач!

Завершилась торжественная церемония показом новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, состоящей на вооружении сил специальных операции нашей страны и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Важно подчеркнуть, что нынешнее совместное учение является плановым, носит открытый и неагрессивный характер. Оно пройдет в два этапа под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил нашей страны генерал-майора Вадима Денисенко.

В течение нескольких дней с воинскими контингентами братских стран будет проведено слаживание многонациональной батальонной тактической группы, сформированной из подразделений трех стран-участниц для выполнения контртеррористических задач.

Десантникам трех стран предстоит выдержать серьезные учебно-боевые испытания. Плечом к плечу воинские контингенты отработают вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по предназначению.

Следует отметить, что подобные учения стали традиционными. Маневры под названием «Славянское братство» проводятся уже в третий раз. Впервые такое учение прошло в 2015 году в России на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. В минувшем году местом проведения был полигон под Белградом в Сербии.

О ходе учения «Славянское братство — 2017» читайте на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», а также смотрите видеосюжеты в программе «Арсенал» и на канале «ВоенТВ» в Youtube.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора