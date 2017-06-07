В ход идёт «карманная артиллерия»

Умиротворяющую тишину леса разрывают автоматные выстрелы. Военнослужащие 147 зрбр выполняют второе упражнение стрельб из автомата Калашникова.

На пункте выдачи боеприпасов очередная смена солдат и сержантов получает снаряженные патронами магазины. По команде руководителя занятий военнослужащие выстраиваются на рубеже открытия огня. Вот прозвучала команда «К бою»… По команде «Огонь» в сторону грудных мишеней летят первые пули.

— Это упражнение выполняют все без исключения военнослужащие бригады, — подчеркнул начальник отделения боевой подготовки 147 зрбр майор Антон Давидович. — И зенитные ракетные дивизионы, и управление бригады, и подразделения обеспечения. Умение владеть стрелковым оружием требуется от каждого зенитчика. Ведь надо уметь вести бой не только в небе, но и уметь защитить свои позиции.

По словам Антона Леонидовича, выполнению данного упражнения предшествовала надлежащая подготовка. Навыки стрельбы личный состав отработал в классе огневой подготовки с использованием стрелкового тренажера «Сокол». А перед началом полигонных стрельб был проведен обязательный в таких случаях инструктаж.

Выстрелы на стрелковом полигоне стихают, и мы с майором Антоном Давидовичем направляемся на участок, где проходит метание гранат РГД‑5.

Очень важный момент в данном упражнении — преодоление психологического барьера. Когда у тебя в руке мощный боеприпас, волнение так или иначе присутствует. Многие гранату просто-напросто инстинктивно перебрасывают за мишени, стараясь забросить ее как можно дальше. А ведь она должна попасть в определенный сектор. И критерием оценки является не дальность броска, а его точность.

Как сообщил начальник отделения боевой подготовки, днем ранее военно­служащие бригады выполнили метание учебно-имитационных гранат, большинство из них получили оценки «хорошо» и «отлично». Ну а сегодня предстоит более серьезное испытание.

На пункте выдачи боеприпасов его начальник старший прапорщик Николай Сычугов выдает РГД‑5 и запал начальнику зенитного ракетного расчета старшему лейтенанту Александру Гавриленко. Александр держится уверенно, экипирован в каску и бронежилет.

— Небольшое волнение испытываешь в момент получения боеприпаса, а когда спустишься в окоп, действуешь уже машинально, — подчеркнул офицер. — Мысли сосредоточены на правильности выполнения упражнения, внимании к командам руководителя. Дважды я получил оценку «отлично». Надеюсь, и в этот раз глазомер и точность не подведут. А вообще, лучше всего в таком деле помогают усердные тренировки по метанию учебно-имитационных гранат.

Через некоторое время прозвучавший щелчок капсюля и взрыв подсказали, что Александр Гавриленко упражнение выполнил. Как выяснилось, в этот раз он заслужил оценку «хорошо».

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора