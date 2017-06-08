Быть примером для других

Сбор с секретарями армейских первичных организаций общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» прошел в Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Открыл мероприятие начальник 2‑го отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Фёдор Ефименко. Он подчеркнул, что деятельность молодежной организации в ­Вооруженных Силах направлена на повышение ратного мастерства, укрепление и поддержание воинской дисциплины, а также на патриотическое воспитание военнослужащих. Армейский актив служит примером для других в боевой подготовке, выполнении служебных обязанностей. Члены БРСМ участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию военнослужащих и учащейся молодежи — работе военно-патриотических лагерей, учебно-полевых сборах с допризывной молодежью, военно-спортивных играх «Зарница» и «Бастионы мужества». Высокой оценки заслуживает и конкурс молодых семей «Семья — кристалл общества», организаторами которого выступают Министерство обороны и Центральный комитет ОО «БРСМ».

Сегодня одна из главных задач армейских первичных организаций общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» — достойно встретить 100‑летие Вооруженных Сил Республики Беларусь, которое будет отмечаться в 2018 году. К этой знаменательной дате будет приурочен целый ряд мероприятий патриотической направленности.

В ходе проведения сбора опытом работы поделились секретари лучших первичек:

в/ч 55719, 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Кроме того, был избран отраслевой комитет ОО «БРСМ» в Вооруженных Силах и делегаты на 43‑й съезд ОО «БРСМ» от Вооруженных Сил.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

Из первых уст

Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии старший лейтенант Андрей Баланеску:

— Сбор стал хорошей возможностью обменяться опытом работы, пообщаться. Первичка ОО «БРСМ» в нашем воинском соединении была создана в 2003 году. На тот момент она насчитывала всего лишь 19 человек, а сегодня — уже 215. Приоритетным вопросом для нас является патриотическое воспитание допризывной молодежи, оказание помощи ветеранам Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны в решении социально-бытовых вопросов. В этом направлении и будем работать.

Выступает полковник Фёдор Ефименко