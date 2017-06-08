Под брезентовой крышей палатки накрыты столы. Несмотря на промозглый дождь, внутри тепло и уютно. В установленное время военнослужащие в/ч 25886, находящиеся во время тактического учения в полевом лагере, принимают пищу. Качественное питание в полевых условиях для них организовала начальник отделения материального обеспечения подвижной группы воинской части старший прапорщик Юлия Рудик.

Юлия Александровна — профессиональный повар. До прихода в армейский строй она трудилась по специальности в родных Барановичах. А в 2005 году решила по примеру супруга Александра Анатольевича — старшего прапорщика — надеть военную форму. Тем более что ее гражданская профессия востребована и в Вооруженных Силах.

— Служба моя начиналась на отдаленной точке, где располагался радиотехнический пост, — рассказала Юлия Рудик. — Со временем перевели в расположение радиотехнической роты,

потом — батальона. В воинском коллективе меня встретили очень хорошо, помогли освоиться. Затем я окончила школу прапорщиков в 72 ОУЦ. Кажется, призвалась совсем недавно, а ведь минуло уже целых 12 лет. Не заметила, как пролетели годы, которые я посвятила армии…

В числе непосредственных служебных обязанностей Юлии Александровны — контроль за приготовлением и качеством пищи, выдача продуктов со склада, размещение личного состава в полевых условиях… В подчинении — трое военнослужащих: два повара — рядовые Иван Ратош и Алексей Аблажей, а также водитель рядовой Олег Лёгенький. Трудолюбивые и отзывчивые ребята к исполнению своих обязанностей относятся добросовестно, всегда стараются ей помочь.

По словам старшего прапорщика Русь, когда есть дружный, слаженный коллектив, и дело спорится. Так и во время нынешнего тактического учения: своевременно загрузили продукты, прибыли в район расположения, разбили палатку-столовую, оборудовали кухню. Вот уже пламя в печке бушует — значит, обед у военнослужащих будет вовремя. Перво‑наперво солдата нужно накормить, тогда и служба пойдет легко и уверенно.

— Меня очень радует то, как за последние годы изменился солдатский рацион, — подчеркнула в беседе Юлия Рудик. — Когда еще начинала службу на точке, для приготовления пищи в основном использовались тушенка и крупы. А сейчас на кухню завозят и свежее мясо, и рыбу, и молочные продукты. Все натуральное. На столе — кетчуп и майонез. Обязательны в меню фрукты и овощи. Некоторые военнослужащие утверждают, что «на гражданке» они так вкусно и хорошо не питались…

Своей главной наградой Юлия Александровна считает слова благодарности, которые военнослужащие адресуют ей после каждого приема пищи. К военнослужащим срочной службы она относится, как к членам собственной семьи. У самой, кстати, трое детей. Старшая дочь пошла по стопам матери, служит по контракту оператором РЛС в этой же воинской части. Станут ли военнослужащими вторая дочка и сын — пока неизвестно: им — 15 и 12 лет соответственно.

— Не достигли они еще призывного возраста… Со временем на семейном совете решим, — улыбаясь, резюмирует Юлия Рудик.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова