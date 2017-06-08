Первая благодарность

Накануне принятия Военной присяги сотни новобранцев, прибывших в 72 ОУЦ, вышли на свой первый в армейской биографии полевой выход. В рамках отработки курса начальной военной подготовки новичкам предстояло выполнить упражнение начальных стрельб из автомата.

На одном из огневых участков войскового стрельбища 227‑го общевойскового полигона без суеты занимались новобранцы, поступившие в 320‑ю школу подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБЗ, ВВС и войск ПВО.

Автомат, патроны, бумажные мишени… На первый взгляд — все очень просто. Но не для тех, кто не держал прежде в руках оружие. Для трех сотен молодых защитников Отечества первый выстрел из АК‑74 — волнующий и запоминающийся миг. Поэтому еще накануне стрельб новоиспеченные воины не могли скрыть охватившее их легкое волнение.

Сделать первый выстрел и достичь высокого результата в меткости не так-то просто. Новому армейскому пополнению пришлось сначала досконально ­изучить устройство и тактико-технические характеристики АК‑74. А на самом войсковом стрельбище, прежде чем перейти непосредственно к практической части, для новобранцев организовали учебные места. Под руководством офицеров и сержантов обучаемые изучали теорию и правила стрельбы, условия выполнения упражнения, меры безопасности. Воины тренировались в однообразии прицеливания, выполняли норматив по снаряжению магазина боеприпасами.

…После того как руководитель занятия командир роты нового пополнения старший лейтенант Дмитрий Печенник еще раз напомнил всем подопечным о мерах безопасности при стрельбе, первая смена выдвинулась на рубеж открытия огня.

Рядовой Павел Малиновский, призванный из Мозыря, тремя одиночными выстрелами по мишени выбил двадцать семь очков. При этом дважды попал в «десятку». А автоматными очередями положил ростовую фигуру на расстоянии двухсот метров. По условиям выполнения упражнения, это чистая пятерка.

Как выяснилось, успех воина — вовсе не случайность, скорее закономерность. Павел старательно изучал азы военного дела еще в школе на уроках по допризывной подготовке.

К слову, Павел в тот день оказался далеко не единственным, кто стрелял на отлично.

Благодаря насыщенным практикой урокам по допризывной подготовке, участию в школьных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия отменными огневиками зарекомендовали себя рядовые Владислав Ковальский, Александр Комисарчук, Виктор Ермашкевич, Владимир Мартынов, Алексей Марченко, Руслан Муратов, Павел Машкин…

За высокий результат, показанный при выполнении упражнения начальных стрельб из АК‑74, заместитель начальника 320 шпс по идеологической работе старший лейтенант Александр Портянко объявил метким стрелкам первую в их армейской жизни благодарность.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора