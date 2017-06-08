Первые огневые рубежи

Признаться, когда я получил задание написать о новобранцах 111‑й гвардейской артиллерийской бригады, то подумал, что напишу об их быте, первых шагах на плацу, о том, как они осваиваются в новом коллективе. Однако, прибыв на место, услышал:

— Все ребята на полигоне. У них стрельбы.

Что ж, пришлось догонять.

Полигон Брестский в простонародье именуют Сахарой. Песчаные пейзажи простирались до самого горизонта, ноги вязли в песке. Где-то там сейчас стреляют гвардейцы. Это я понял по звукам автоматных выстрелов, которые разрывали тишину стрельбища. Подойдя ближе, я не только услышал, но и увидел, как очередная смена готовится к стрельбе.

Перебежками парни устремлялись к условному рубежу открытия огня, где тренировались изготавливаться к бою, разряжать оружие. Бдительные сержанты и офицеры проверяли каждую мелочь в действиях новобранцев: работа с боевым оружием не терпит халатности.

На другом участке солдат инструктировал перед стрельбой командир роты нового пополнения гвардии капитан Сергей Кучейко.

— Первая стрельба — это всегда очень волнительный момент для каждого новобранца, — рассказал офицер.

Тем временем в пункте боепитания бойцы получили патроны. Время снаряжать магазины.

Спустя пару минут очередная смена готова к стрельбе. Волнение ребят ощущается даже на расстоянии. Однако виду никто не показывает.

Глядя на новобранцев, я вспомнил свою первую стрельбу. Еще толком не зная всех премудростей в использовании оружия, я тогда старался перебороть волнение и поразить заветную мишень. Вот и теперь взгляд новобранцев был устремлен на цели, которые кажутся такими далекими…

Звучит команда. Солдаты бегут к рубежу открытия огня. Заряжают автоматы, докладывают о готовности к стрельбе. Через некоторое время все вокруг наполняется грохотом выстрелов и запахом пороха. Проходит немного времени — и оружие проверяют на разряженность.

— Ощущения — непередаваемые! — поделился эмоциями гвардии рядовой Юрий Листопадный. — Впервые стрелял из настоящего оружия. Хоть и волновался, конечно, но сделал все правильно. Очень понравилось!

— Точно на всю жизнь запомню! — поддержал товарища гвардии рядовой Евгений Банцер. — Когда держишь в руках автомат и стреляешь из него, то чувствуешь всю мощь оружия. Это сложно передать словами.

Офицеры, которые это слышат, по-доброму улыбаются. Оно и понятно: не за горами стрельбы уже из крупного калибра. Чего стоят только 152‑миллиметровый «Гиацинт» или РСЗО «Град». Вот где настоящая мощь!

— В подготовке военно­служащих мы идем от простого к сложному, — объяснил командир 111‑й гвардейской артиллерийской бригады гвардии полковник Леонид Киреев. — Совсем скоро нынешние новобранцы перейдут к подготовке на технике, затем сдадут нормативы в составе подразделений и в случае получения положительных оценок совершат выстрел штатным боеприпасом.

Однако это предстоит им в недалеком будущем. А пока парни радуются пораженным мишеням. Впрочем, у них все еще впереди. Удачи, гвардейцы!

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора