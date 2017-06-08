Представитель МИД Беларуси избран заместителем председателя Комитета ООН по программе и координации

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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 5 июня начала работу 57‑я сессия Комитета ООН по программе и координации. Она продлится до 30 июня. Зампредом комитета избран заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Вадим Писаревич. Комитет в ходе сессии рассмотрит стратегические рамки деятельности ООН на период 2018–2019 годов и даст оценку выполнению текущих программ организации. В состав Комитета по программе и координации входит 31 государство — член Организации Объединенных Наций, он является основным вспомогательным органом Экономического и социального совета и Генеральной Ассамблеи по планированию, составлению программ и координации административно-бюджетной деятельности ООН. Беларусь избрана в состав КПК ООН на период 2015–2017 годов.

В задачи КПК входит изучение выполнения программ деятельности ООН, в том числе с точки зрения бюджетных последствий, оценка достигнутых результатов, внесение в случае необходимости рекомендаций о порядке очередности и совершенствовании методов осуществления и координации программной деятельности в системе ООН.

БЕЛТА