Главная военная инспекция Вооружённых Сил: компетентность, объективность, эффективность

11 июня исполняется 25 лет со дня образования главной военной инспекции Вооруженных Сил. На протяжении всего этого времени шло активное строительство и развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь. Как следствие, менялись разноплановые задачи этого органа военного управления.

Наш корреспондент встретилась с руководящим составом главной военной инспекции и выяснила, чем живет данная структура сегодня.

Исполняющий обязанности начальника главной военной инспекции полковник Иван Богуславский:

— После образования военного ведомства независимого государства в 1992 году и с началом строительства белорусской армии была создана инспекция по контролю за сохранностью и использованием материально-технической базы.

В последующем на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь была создана военная инспекция при Министерстве обороны. К выполняемым ранее задачам дополнились и другие: проверка боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки соединений и воинских частей, состояния вооружения, военной и специальной техники, служб тыла.

В настоящее время инспекция предназначена для реализации и контроля исполнения функций Министерства обороны, определенных соответствующим Указом Президента Республики Беларусь. Свои многообразные задачи главная военная инспекция выполняет в ходе инспектирований и инспекторских проверок, координации и осуществления контрольно-ревизионной деятельности, контроля за соблюдением правил государственного технического надзора, реализации государственной политики в области охраны труда и обеспечения безопасности военной службы в Вооруженных Силах.

Особенностью сегодняшних инспектирований и инспекторских проверок является то, что они проводятся в течение всего года, с охватом всех видов деятельности проверяемых войск. Это позволяет определять реальный уровень боевой и мобилизационной готовности, оперативной, боевой подготовки и руководства повседневной деятельностью органов военного управления, соединений и воинских частей, их способность выполнять задачи по предназначению.

При проведении проверок акцент делается на аналитическую работу, выявление причин системных недостатков и условий различных нарушений. На основе их анализа принимаются меры профилактического характера с целью недопущения аналогичных недостатков в других органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил.

Особое внимание уделяется контролю за выполнением мероприятий государственных программ, распоряжений главы государства, постановлений и распоряжений Совета Министров Республики Беларусь, постановлений коллегии Министерства обороны и решений министра обороны Республики Беларусь.

Хочется подчеркнуть, что главной задачей как в предыдущие годы, так и в этом году в деятельности инспекции была и остается работа на упреждение, предотвращение нарушений, она направлена на проверку законности использования материальных средств, полноты выполнения планов подготовки органов военного управления и войск. Выполняя эту задачу, личный состав инспекции постоянно оказывает практическую помощь должностным лицам воинских частей в организации всех аспектов деятельности и их обучении.

Если говорить о знаниях, навыках, качествах, которыми должен обладать человек, чтобы трудиться у нас, то в первую очередь нашим инспекторам и ревизорам присущи такие качества, как компетентность, принципиальность, объективность, порядочность, справедливость и доброжелательность, которые являются критериями их деятельности, а также высокая общая грамотность, умение анализировать, делать обоснованные выводы и вносить квалифицированные предложения по улучшению подготовки органа военного управления или финансово‑хозяйственной деятельности воинской части. Проверяющий и ревизующий, как никто другой, должен знать и неукоснительно выполнять законодательство Республики Беларусь, нормативные правовые акты Министерства обороны, регламентирующие деятельность Вооруженных Сил.

Еще раз подчеркну, что только профессионализм и высокие нравственные качества личного состава дают моральное право проверять и давать оценку деятельности другим должностным лицам.

И, конечно же, накануне нашего общего праздника искренне поздравляю всех, кто служил и служит, работал и работает в главной военной инспекции. Желаю всему личному составу и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и добрых надежд. Пусть мудрость и оптимизм не покидают вас и в будущем, все заветные мечты и желания осуществляются, наполняя сердце радостью, душу — теплом.

Заместитель начальника ГВИ — начальник контрольного управления полковник Сергей Лещинский:

— Наше управление предназначено для осуществления ведомственного контроля финансово‑хозяйственной деятельности в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных Сил. Для выявления, предупреждения, пресечения нарушений законодательства в области финансово‑хозяйственной деятельности. А также координации деятельности контролирующих органов Вооруженных Сил и взаимодействия с республиканскими органами государственного управления по основным вопросам нашей деятельности.

Все проверки, согласно Указу Президента, в нашей стране осуществляются в строгом соответствии с координационными планами контрольно-надзорной деятельности в областях и в г. Минске.

Формальный поиск недостатков никогда не был главным принципом деятельности наших ревизоров. Основная наша цель — это профилактика правонарушений. Потому проверки призваны не только выявить нарушения, но и проводить работу, направленную на их устранение и недопущение в дальнейшем. Поэтому всегда в ходе проведения проверок мы проводим занятия с должностными лицами воинских частей. Например по списанию горючего или другим специфическим вопросам.

Иногда, приезжая в одну воинскую часть, мы проводим занятие для специалистов всего гарнизона, в котором она находится.

Мы стараемся научить специалистов. Помочь материально-ответственным должностным лицам сориентироваться в тонкостях и специфике финансово‑хозяйственной деятельности, объяснить нюансы, довести правильный алгоритм действий, особенно при проведении ремонтно-строительных работ. А также рассказать о последних изменениях в динамично развивающемся законодательстве. Ведь то, что вчера еще было правильно, сегодня может оказаться нарушением.

Даже гипотетическая перспектива предстоящей проверки подстегивает людей на местах более ответственно относиться к своим функциональным обязанностям. Плановый контроль всегда является и сдерживающим фактором хищений, незаконного списания материальных и денежных средств, умышленного создания излишков имущества и других нарушений.

Информация, полученная в ходе проверок, в обязательном порядке доводится до руководителей Министерства обороны и органов военного управления для принятия решения.

Об эффективности проведенных нами проверок красноречиво говорят цифры. Так, в 2016 году в результате нашей деятельности предотвращено неэффективное использование денежных средств на общую сумму 1.120.887 рублей. Кроме того, в ходе проверок предотвращено незаконное расходование государственных средств на сумму 100.489 рублей. Выявлены недоплаты на общую сумму 109.740 рублей. Выявленные недоплаты выплачены законным получателям непосредственно в ходе проверок.

Заместитель начальника ГВИ — начальник инспекционного управления полковник Игорь Козлов:

— Инспекционное управление предназначено для осуществления контроля за организацией повседневной деятельности в органах военного управления, соединениях, воинских частях, их готовностью к выполнению задач по предназначению. Спектр задач, решаемых управлением, очень широк — от вопросов проверки уровня боевой и мобилизационной готовности, организации оперативной и боевой подготовки, обеспеченности и состояния вооружения и военной техники, запасов материальных средств до контроля за полнотой и качеством выполнения государственных программ в интересах обороны. При этом одной из важнейших задач является оказание практической помощи проверяемым должностным лицам на местах.

В своей работе офицеры управления обращают внимание на качество выполняемых задач и выявляют проблемные вопросы. По итогам работы осуществляется доклад министру обороны, в котором отражается реальное положение дел с раскрытием как положительных, так и отрицательных моментов. Хочется отметить, что, отражая проблемные вопросы, мы не просто констатируем их наличие, а предлагаем конкретные пути решения.

Всегда приятно приезжать в части, где дело, как говорится, спорится, где повседневная жизнедеятельность организована согласно руководящим документам, показаны высокие результаты, есть хорошо обученный воинский коллектив.

Таких воинских частей, безусловно, в наших Вооруженных Силах большинство. Отстающих соединений, воинских частей и организаций, неспособных выполнять свои боевые задачи, задачи по предназначению, в наших Вооруженных Силах нет. Конечно, возникают отдельные вопросы, но все они решаемы. Ведь мы прекрасно понимаем, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное — люди нацелены на результат.

Начальник управления государственного надзора ГВИ полковник Алексей Печко:

— Наше управление было создано в 2010 году в целях комплексного решения в Вооруженных Силах вопросов соблюдения законодательства в области промышленной безопасности и безопасности перевозки опасных грузов.

Одна из главных задач — надзор за потенциально опасными объектами, имеющими специфику военного применения, и связанными с ними видами деятельности. Перечень этих объектов утверждается постановлением Совета Министров.

Хочется отметить, что все специалисты нашего управления прошли обучение в общегосударственной системе и получили в ­Госпромнадзоре квалификацию экспертов по соответствующим направлениям.

Наша деятельность прежде всего направлена на контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатации потенциально опасных объектов в Вооруженных Силах. Это различного вида подъемные сооружения, краны, транспортно-заряжающие машины, оборудование, работающее под давлением, в том числе установленное на военной технике, котельные, производственные объекты газораспределения и газопотребления и военные электроустановки.

Приятно отметить, что на протяжении значительного отрезка времени на подобных объектах не произошло ни одного происшествия, связанного с травмированием или гибелью людей. В любом деле, как мы знаем, важен не процесс, а результат. И этот факт — своего рода знак качества нашей работы. Для нас важно не только потребовать, но прежде всего научить и правильно организовать процесс. Время показало, что созданная система, которая позволяет на месте регулировать как технические, так и организационные вопросы, работает.

Хочу обратить внимание на то, что функции нашего управления распространяются и за пределами Вооруженных Сил. Речь идет о предприятиях и организациях системы Госвоенпрома, которые занимаются производством, модернизацией и хранением взрывчатых веществ или изделий, их содержащих. Это новое, интересное и достаточно сложное направление. Самое главное — понимать конечный результат и знать его.

В отношении этих объектов существует ряд норм и правил эксплуатации, которые прописаны в определенных нормативно-правовых документах. Наши специалисты должным образом следят за тем, чтобы эти правила не нарушались.

Уже на этапе проектирования таких объектов необходимы грамотные консультации квалифицированных специалистов. И такие специалисты есть в нашем управлении. Они часто привлекаются в качестве экспертов на этапе строительства. А в последующем мы осуществляем контроль за соблюдением требований безопасности эксплуатации предприятия и выдаем соответствующую оценку.

Также наши специалисты участвовали в создании транспортно-заряжающей машины реактивной системы залпового огня «Полонез». На основе выданных ими рекомендаций были внесены изменения в конструкторскую документацию, что повлияло на увеличение ресурса, повышение надежности и безопасности эксплуатации данной системы.

Начальник управления обеспечения безопасности военной службы полковник Александр Телегин:

— Управление обеспечения безопасности военной службы было создано в июле прошлого года. Все офицеры и гражданский персонал управления — специалисты высокого уровня, имеют большой практический опыт военной службы, правильно понимают значимость своей работы, поэтому и относятся к ней самым добросовестным образом.

Несмотря на сравнительно небольшой период деятельности управления, нашими специалистами проделана значительная работа, направленная прежде всего на профилактику травматизма среди военнослужащих Вооруженных Сил. Не забываем мы и о совершенствовании своей нормативной правовой базы. В управлении завершается работа по внесению изменений и дополнений в Инструкцию о порядке обеспечения безопасности военной службы в Вооруженных Силах и транспортных войсках. В ходе нее мы учли практически все предложения, поступившие из войск. Считаю, что в дальнейшем это поможет командирам воинских частей существенно повысить качество проводимой работы.

С осени текущего года мы начинаем обучение заместителей командиров воинских частей вопросам обеспечения безопасности военнослужащих при выполнении ими различных задач или работ.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем личный состав управления обеспечения безопасности военной службы будет постоянно прилагать максимум усилий в деле сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил.

Начальник управления охраны труда Александр Щерба:

— В этом году наше управление отметило свое пятнадцатилетие. За все годы существования мы стремились создать здоровые и безопасные условия труда для гражданских специалистов Вооруженных Сил.

Основными задачами нашего управления являются: формирование и осуществление в Вооруженных Силах государственной политики в области охраны труда; непосредственная организация работы по выполнению задач охраны труда и осуществлению контроля за их выполнением в органах военного управления в воинских частях, правильным и своевременным расследованием несчастных случаев и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий по их предупреждению. А также координация деятельности должностных лиц структурных подразделений воинских частей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и организация обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, информирование и консультирование должностных лиц и работников воинских частей по вопросам охраны труда.

Обеспечение работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, которые позволяют снизить или устранить воздействие вредных и опасных производственных факторов, стало намного лучше. Созданы и функционируют системы управления охраной труда в воинских частях и организациях Вооруженных Сил. Функционирует система обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, являющаяся действенным инструментом профилактики травматизма. И в этом есть немалая заслуга специалистов нашего управления.

Специалистами управления ежегодно проводятся проверки и мониторинги соблюдения законодательства об охране труда. Проведенные проверки выполняют не только контрольную, но и профилактическую, информационную функции. Мы постоянно проводим тщательный анализ положения дел в сфере нашей компетенции и принимаем своевременные меры, направленные на улучшение условий труда.

Ежегодно специалистами нашего управления организуется проведение смотров‑конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди воинских частей, награждаются победители, итоги освещаются в СМИ. Это способствует пропаганде и распространению положительного опыта и активизации соответствующей работы.

Главное, помнить о том, что самый эффективный способ обеспечения безопасности труда — это самоконтроль. Каждый должен заботиться о предотвращении негативных последствий, о мерах профилактики появления профессиональных заболеваний, помнить о своем здоровье и здоровье окружающих.

Подготовила Лариса Кучерова, фото Александра Холода