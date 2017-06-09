Им подвластны все стихии

В эти дни полигон Брестский готовит серьезные испытания для участников совместного белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017».

Воинам во время активной фазы учения предстоит выполнить множество учебно-боевых задач: совершить прыжки с парашютом днем и ночью, в том числе на воду, преодолеть водную преграду, продемонстрировать меткость в ходе боевых стрельб, уничтожить условного неприятеля.

Пока же смешанные ротные тактические группы поэтапно отрабатывают каждый эпизод учения. Так, в один из дней сразу две стихии — воздушную и водную — покорили десантники Беларуси и России и спецназ из Сербии.

Занятия по преодолению водной преграды прошли на реке Мухавец в рамках подготовки к активной фазе учения. Для брестских гвардейцев они прошли не на знакомом вододроме полигона, а в фарватере реки.

Как рассказал начальник отделения боевой подготовки 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Эдуард Хотенко, «купание» техники состоялось в рамках слаживания ротных тактических групп:

— Для наших водителей река Мухавец незнакома, здесь они впервые совершали плав. Но хочу заметить, что все экипажи с задачей справились. Слаженно вошли в воду, выдвинулись, развернулись, организованно остановились в указанном месте, — резюмировал Эдуард Михайлович. — За время службы военнослужащие нашей бригады приобрели хорошие навыки вождения в сложных условиях местности. В данном случае важна была не скорость выполнения упражнения, а техника вождения. Из нее и складывается оценка водителя.

Управление техникой при преодолении водной преграды имеет свою специфику: движение бронетранспортера по поверхности воды происходит с помощью специального водометного движителя, который механик-водитель должен правильно и вовремя привести в действие.

Ночью интернациональные ротные тактические группы совершили парашютные прыжки из вертолета

Ми‑8МТВ‑5. Для десантников и это испытание привычно.

Заместитель командира Специальной бригады ­Вооруженных сил Сербии полковник Миролюб Чупич на вопрос журналистов об особенностях прыжков в темное время суток для сербских военнослужащих ответил:

— Мы — универсальные солдаты, способные выполнить любую задачу в самых невероятных условиях. Не зря наша бригада называется Специальная, она уникальная и единственная в своем роде в нашей стране. Воздушно-десантная подготовка занимает в бригаде особое место.

Как отметил заместитель командира бригады — начальник воздушно-десантной службы 38 одшбр гвардии полковник Владимир Гнедчик, десантирование ночью проходит в рамках подготовки к активной фазе учения.

— Особое внимание перед десантированием было уделено соблюдению мер безопасности, состоялись соответствующие инструктажи всего личного состава интернациональной группировки, — резюмировал офицер. — Основательная теоретическая и практическая подготовка была проведена на воздушно-десантном комплексе нашего соединения.

Прыжки прошли в штатном режиме. Военнослужащие трех стран под руководством офицеров ВДС до автоматизма отработали все приемы еще на земле, поэтому в воздухе и при приземлении действовали профессионально.

Жаль, что в ночном небе не удалось запечатлеть фотокамерой, как десятки белых куполов рассыпались под звездами над полигоном Брестский. Но журналистская братия, к слову, тоже интернациональная, сможет запечатлеть это уже днем. Десантирование подразделений Беларуси, России и Сербии и специальных военных грузов из самолетов Ил‑76МД в заданном районе на незнакомую площадку приземления — следующий этап совместного учения.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора