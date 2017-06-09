На пути к заветной цели

В 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку, которым командует полковник Василий Бакач, большое внимание уделяется становлению и поддержке молодых офицеров. Об этом я как психолог отделения идеологической работы могу заявить с гордостью. Придя «зеленым» лейтенантом год назад, я получил в полку помощь и поддержку товарищей. Такую же поддержку мы оказываем тем, кто совсем скоро станет офицером. Сержант Евгений Кудин уже во второй раз проходит войсковую стажировку в должности психолога батальона нашего полка.

Будущий офицер проявил инициативу в различных направлениях идеологической работы.

Следует отметить, что Евгений Кудин не забывает и свою родную гимназию-колледж искусств города Бобруйска, в которой учился 12 лет. Прибыв в родные стены гимназии, он совместно с представителями Офицерского собрания полка принял участие в проведении урока мужества. А 15 февраля с делегацией Офицерского собрания воинской части он участвовал в возложении венков к памятнику воинам-интернационалистам. В ходе летно-тактических учений с в/ч 54804 на военном аэродроме при проведении комплекса мероприятий в день открытых дверей на одной из демонстрационных площадок стажер руководил показом стрелкового оружия, организованным для кадетов военно-патриотических классов и учащихся средних школ города.

Не скрывая гордости, будущий офицер Во

оруженных Сил рассказал о том, что является военнослужащим в четвертом поколении. Его прадед, рядовой Тимофей Платонович Пастельный, воевал с японцами в период с 9 августа по 2 сентября 1945 года и участвовал в разгроме миллионной Квантунской армии. Дед, подполковник в отставке Виктор Лазаревич Кудин, окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи, служил в Ивано-Франковске, позже занимался строительством мостов в Вологде. Отец Евгения, майор запаса Игорь Викторович Кудин, окончил Киевское высшее танковое инженерное ордена Красной Звезды училище имени Маршала Советского Союза И. И. Якубовского, после чего продолжил свою служебную деятельность во Владивостоке.

Хочется отметить, что Евгений неоднократно с благодарностью упоминал в разговорах о старшем преподавателе общевойсковой кафедры военного факультета в БГУ подполковнике Елене Пушенко и о начальнике курса капитане Василии Буракове, которые приняли участие в формировании его морально-психологических, нравственных и духовных качеств.

Кстати, проходя войсковую стажировку, Евгений получил известие о присвоении ему очередного воинского звания сержант. Нет сомнения, что после выпуска он займет достойное место в армейском строю и проявит себя, как говорится, на все сто.

Лейтенант Виктор Тункевич, фото автора