Собьют на гиперзвуке/ Зенитно-ракетные системы нового поколения вышли на испытания

Воздушно-космическая оборона получит оборонительные системы, созданные на технологиях XXI века. Они будут способны уничтожать практически все типы воздушных целей, в том числе те, которые летят с гиперзвуковой скоростью. И даже сбивать аппараты, находящиеся в ближнем космосе.

Об этом сообщил генеральный конструктор концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов. Новые системы имеют богатырские имена — С‑350 «Витязь» и С‑500 «Прометей».

«Витязи» станут, считают эксперты, очень удачным развитием С-300. Гос­испытания С‑350 должны завершиться уже в этом году. На вооружение планируется принять системы противовоздушной обороны в сухопутном и морском вариантах.

В интересах ВМФ на базе С‑350 создается комплекс «Полимент-Редут-Р». Для него разработаны три типа ракет — малой, средней и переходной дальности. Это позволит обеспечивать противовоздушное прикрытие как отдельно взятых кораблей, так и целой их группы. Все ракеты относятся к новому поколению, имеют активные головки самонаведения, инерциальные системы управления, обладают высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов.

В сухопутном варианте пусковая установка С‑350 включает 12 ракет, расположенных в цилиндрических контейнерах, подобных тем, в которых находятся ракеты ЗРС С‑300. Одна батарея «Витязя» способна одновременно поражать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей — оперативно-тактических ракет — на дальности до 60 км и высоте от 10 м до 30 км.

С‑500 «Прометей» относится к зенитно-ракетным системам совершенно нового уровня. Подобных ни в России, ни за рубежом раньше даже не проектировали. Для этой системы также создается несколько типов ракет, что позволит уничтожать даже враждебные космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. Именно на них работает значительная часть разведывательных и телекоммуникационных спутников.

С‑500 будет уничтожать все воздушные цели в радиусе до 400 километров, а ракеты — на дальности 600 км.

Основная задача «Прометея» — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности. Возможен перехват таких ракет с дальностью пуска до 3500 км. Более того, С‑500 будет способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории, а в определенных пределах — и на среднем участке полета.

«Прометей» — единственная в мире ЗРС, способная перехватывать гиперзвуковые ракеты. По словам Павла Созинова, зенитно-ракетные системы, созданные в «Алмаз-Антее», уже сегодня могут уничтожать боеголовки, летящие на гиперзвуке. Проблема в том, что гиперзвуковая крылатая ракета, например класса X‑51, может осуществлять длительный полет на высотах 30–35 км и находиться вне зоны досягаемости по высоте. С‑500 будет отслеживать всю траекторию полета гиперзвуковых ракет и при вхождении их в зону поражения — уничтожать.

Генконструктор подчеркнул, что особенность «Прометея» в том, что он содержит в своем составе большое количество радиолокационных средств различного назначения и, соответственно, зенитных управляемых ракет. Это не просто отдельно взятый комплекс, а именно система, решающая целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны.

Структурно С‑500 состоит из мобильного пункта боевого управления, радарных комплексов обнаружения, сопровождения и подсветки целей и пусковых установок. С‑500 предполагается оснащать ракетами, рассчитанными на уничтожение самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 400 километров, а также мощными антиракетами с радиусом действия 600 км. Возможно, часть ЗРС С‑500 будет включена в единую систему ПРО Москвы. Пятисотка сможет обрабатывать и обстреливать с высокой вероятностью поражения десять целей одновременно.

Сейчас идут испытания С‑500 по целому ряду направлений. Результаты их обнадеживают. Пуски на расстояния, превышающие 100 км, будут проходить на территории Казахстана. Именно там находится полигон, на котором испытывались зенитные ракеты большой дальности, в том числе те, которые вошли в систему ПРО СССР, а потом и России.