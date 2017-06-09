Тренировка лишней не бывает

Недавно с личным составом 2336‑й базы хранения вещевого имущества прошла плановая командно-штабная тренировка, которая стала одним из основных этапов подготовки к предстоящему совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад‑2017». Руководил КШТ начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков.

В течение двух дней в пункте постоянной дислокации отрабатывались вопросы практического применения подразделений базы по всестороннему обеспечению войск материальными средствами, получения и распределения их запасов в различных условиях тактической обстановки.

Как отметил полковник Вячеслав Шитиков, цель командно-штабной тренировки достигнута полностью. Офицеры управления во главе с начальником 2336‑й базы хранения вещевого имущества полковником Олегом Дышлёнком получили хорошие практические навыки в выполнении своих функциональных обязанностей в ходе решения задач по предназначению.

При отработке вопросов КШТ высокий уровень профессиональной подготовки в проведении расчетов и отработке боевых документов показали заместитель начальника базы — начальник учетно-операционного отдела майор Андрей Лобаненко, заместитель начальника штаба по мобилизационной работе старший лейтенант Артём Ткаченко и другие офицеры.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора