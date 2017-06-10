Изобретение велосипеда. Белорусский вариант

Фраза «изобретать велосипед» означает создавать то, что давно уже создано, то есть впустую тратить время. Однако велосипед довольно успешно продолжают совершенствовать и изобретать. Совсем недавно на улицах Минска был замечен деревянный велосипед. Создатели назвали его Drovar, удачно сочетая белорусские слова «дровы» и «ровар». Однако наши мастера не столько изобрели, сколько переосмыслили концепцию велосипеда, ведь несколько веков тому назад его тоже делали из дерева.

Само слово «велосипед» происходит от двух латинских слов — velox (быстрый) и pes (нога). Идея «быстрой ноги» в течение долгого времени буквально летала в воздухе и одолевала человеческие умы. Существует рисунок, который приписывают Леонардо да Винчи, на котором изображен агрегат с рулем и цепной передачей, но, по мнению многих исследователей, это всего лишь подделка, хотя и талантливая.

В 1690 году французский изобретатель Эли Ришар спроектировал трехколесный аппарат с кабинкой, где находился хозяин, управляющий передней осью с помощью поводьев, а на педали жал его слуга, который находился сзади — там, где в экипаже находился форейтор. «Быстрая нога» еще не была господским делом.

В 1779 году похожую, но более совершенную самоходную коляску создал француз Жан-Пьер Бланшар. Вместе со своим слугой он укатил из Версаля на 19 километров. Однако Бланшар стал знаменит как воздухоплаватель, на своем воздушном шаре он впервые пересек Ла-Манш.

По пути французских изобретателей пошел немецкий изобретатель барон Карл фон Дрэз. В 1813 году он построил четырехколесный механический экипаж, который мог перевозить от двух до четырех человек.

В 1817 году немецкий изобретатель представил публике двухколесный аппарат с деревянной рамой и рулем, который назвал Laufmaschine — «машина для бега». Педалей у этой машины не было, отталкиваться от земли надо было ногой. Скорость передвижения по хорошей дороге была около 10 километров в час — более чем в два раза, чем при ходьбе. Слово «велосипед» в 1818 году впервые употребил то ли сам Карл фон Дрэз, то ли его французский агент, но во Франции этот аппарат стали называть Draisine, а по-русски — дрезиной.

На дрезины быстро возникла мода, как на забавное развлечение, которое к тому же было полезным спортивным снарядом. Однако были и многочисленные критики: самокат Дрэза считали странным изобретением, превратившим человека в лошадь и повозку. Сам же изобретатель заслуживал благодарности сапожников, потому что он нашел идеальный способ снашивать обувь.

Но изобретение Дрэза еще не было велосипедом в полном смысле этого слова. У этого устройства еще не было педалей, а отталкиваться от земли ногами все-таки было не слишком увлекательно, да и дороги были неудобными.

Только в 1867 году по улицам Парижа проехал велосипед в полном смысле этого слова. Это было творение парижского кузнеца Пьера Мишо. У велосипеда была металлическая изогнутая рама, а колеса почти соприкасались друг с другом. Педальные самокаты Мишо быстро стали популярными, дело приобрело коммерческий размах, и вскоре была создана фирма «Мишо и компания». Там не только продавали велосипеды, но и учили на них ездить.

Газеты наперебой расхваливали новое изобретение, которое давало большую экономию времени и денег, изрядную тренировку мышц и легких, а также воспитание независимого характера. Но было еще одно важное событие, сыгравшее важную роль в велосипедном мире. Дамам было позволено надевать шаровары или другой подходящий костюм для езды на велосипеде, дамская мода стала ориентироваться и на велосипедисток.

Вращение педалей уже было не остановить. В 1868 году в парижском предместье состоялись первые велогонки, спонсором которых была фирма «Мишо и компания». Там же был установлен скоростной рекорд на велосипеде — около 40 километров в час. К весне 1869 года во Франции уже было 30 велосипедных клубов, парк велосипедов насчитывал более 50 тысяч, их выпускали около сотни фирм, а велогонки проходили по всей Франции.

Гонки позволяли конструкторам испытывать и совершенствовать новые модели. В том же 1869 году родилась идея резиновых покрышек, которую приняли не сразу и поначалу высмеивали как бесполезную роскошь. Однако вскоре резиновые покрышки устанавливали на всех «костотрясах», как тогда еще называли велосипеды. После этого колесо стали делать из железа с металлическими спицами, оно было легче деревянного, а в случае аварии его можно было выправить. Новое изобретение в Англии прозвали «колесо-паук».

К концу 70‑х годов ХІХ века велосипед уже колесил по дорогам Северной и Южной Америки, Азии и Южной Африки. Тогда же велосипед появился и в Беларуси. В 1885 году английская фирма Rover («Скиталец») начала производить велосипеды с цепным приводом на задние колеса конструкции Джона Кемпа Старли. Эти велосипеды активно экспортировались в Российскую империю и завоевали такую популярность, что и теперь в некоторых областях Беларуси велосипед называют «ровар».

К концу 1890 года по дорогам Витебска колесили 12 велосипедов. В скором времени велосипед, который тогда в среднем весил около 80 килограммов, докатился и до Минска. В 1892 году Минский губернатор Николай Трубецкой возглавил Минское общество любителей спорта, где были и велосипедисты. А в 1894 году в Витебске было создано отделение Всероссийского общества велосипедистов‑туристов, которое насчитывало 70 человек. В том же году это общество организовало велопробег по маршруту Брест — Кобрин — Верхолесье — Великорита — Брест (протяженностью 136 верст, или 145 километров), а затем по маршруту Брест — Старая Жабинка — Каменец — Чернавчицы — Брест (длиною 132 версты, или 141 километр).

Большая часть пробега проходила через деревни и села, где велосипедистов частенько принимали за нечистую силу. Но велосипед быстро становился не только развлечением для богатых, но и транспортным средством для среднего класса. 9 июня 1896 года в Минске был дан старт велопробегу по маршруту Минск — Михановичи (35 верст), в котором победил некто А. Скалозубов, показав время 2 часа 13 минут. В тот же год из Витебска в Нижний Новгород на художественно-промышленную выставку отправились шестеро энтузиастов во главе с велолюбителем Пржесецким, преодолев более чем две тысячи верст.

Свой след в изобретении велосипеда оставили и наши земляки. В апреле 1933 года в Пинск из села Богдановка нынешнего Лунинецкого района приехал крестьянин Василий Ильючик на велосипеде собственной работы. Рама, руль, колеса и спицы — все, кроме звездочки и цепи, было сделано из дерева, разве что сиденье покрыто кожей, да на колесах были металлические обручи. К тому времени он уже год как ездил на своем «ровары», ответив таким образом местной шляхте, раскатывающей на велосипедах последних моделей. Василий сделал свой аппарат по чертежам из журнала, в Пинск же приехал по просьбе руководства местного музея. Там велосипед приобрели за 10 злотых. В Пинске он хранится и поныне. Надо сказать, что мастер сделал и второй, и третий велосипед из дерева…

Промышленное производство велосипедов в Беларуси началось в Минске после Великой Отечественной войны. Уже в 1947 году на предприятии, впоследствии ставшем знаменитым Минским мотовелозаводом, были выпущены первые 6.580 велосипедов марки В‑16.

За последние десятилетия велосипеды усовершенствовали, изменяли их конструкцию. А создание современного белорусского деревянного «байка» убеждает, что процесс этот еще далеко не завершен, и изобретать велосипед будут еще не одно десятилетие.

Татьяна Гатова