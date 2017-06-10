Клятва на верность Родине

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдут торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной присяги новым пополнением, в которых примут участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих, призванных в ряды белорусской армии.

В этот день в торжественной обстановке клятву на верность Родине произнесут более 7.500 военнослужащих срочной военной службы и граждан, проходящих службу в резерве.

В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов торжественные слова клятвы на верность Родине произнесут более 1.700 военнослужащих, в том числе предназначенных для комплектования 6, 11, 19, 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад Западного, Северо-Западного оперативных командований и других воинских частей.

Масштабные мероприятия пройдут на площади Церемониалов в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», где присягу примут более 550 военнослужащих Брестского гарнизона, а также на площади Победы в Витебске и кургане Славы в Гродно.

Впереди у военнослужащих — напряженная боевая учеба, освоение военной техники, участие в учениях, боевых стрельбах, полевых выходах.