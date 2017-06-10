Мечты принцесс должны сбываться

…Людей с ограниченными физическими возможностями не надо жалеть, им это ни к чему! Ведь жалеют слабых. А они стойкие, гораздо сильнее и во многом способнее нас, какой бы диагноз каждому из них ни был поставлен. Они хотят являться частью нашего общества, быть рядом с нами, на равных жить и радоваться каждому дню. Еще им необходимо внимание и забота мужественных и преданных своей родной земле людей…

Искреннее и благороднее

Ежедневно каждый из нас в привычном ритме, будь то в городской суете или сельской тиши, спешит на работу, думает, как справиться со своими заботами. У многих в голове крутятся бесконечные проблемы, которые кажутся неразрешимыми и по масштабу катастрофичными: на работе тяжелый период, с финансами — «караул» полный, с друзьями повздорил, с любимым человеком не ладится. Как от всего этого убежать, куда деться? Этот океан головной боли кажется бесконечным.

Затем период невзгод прекращается, они отступают на время, наступает светлая полоса. После нескольких благоприятных моментов радости, дарованных нам госпожой фортуной, вулкан повседневных неурядиц опять просыпается, и круг замыкается вновь…

Мы уходим в себя, свои мысли, переживания, «безвыходные» ситуации, не замечая того, что выше и сильнее всего этого, — отваги и стойкости духа тех людей, которые в разы искреннее и благороднее. Они тоже мечтают: о своем, о малом, об обыденных и простых для нас вещах…

А о чем мечтаем мы? Найти работу с высокой зарплатой, купить автомобиль, квартиру в престижном районе. Когда мы всего этого добиваемся, то не успокаиваемся на достигнутом. Снова строим грандиозные планы: съездить на отдых к морю, пожить в фешенебельном отеле, автомобиль уже нужен более презентабельный, да и вообще — столько всяких новинок и гаджетов появляется, что все хочется купить и опробовать. Для нас в этом заключается счастье! А для кого-то благо — в мелочах, которые нам непонятны…

И так — в бесконечной погоне за статусом, славой и красивым существованием — мы проживаем свою жизнь, не замечая того, как все эти повседневные хлопоты и денежные распри съедают нашу сущность, разрывают на черные куски души и сердца…

«Камуфлированная» мечта

Однажды привычно у окна сидела принцесса и мечтала. Не о море и вилле на его берегу, бриллиантах и дорогих авто… Она давно желала «прикоснуться» своей незапятнанной душой к святому для нее делу — службе в армии, стать частью войска, что стережет страну. Она с детства любила ратную профессию, уважала и почитала людей в военной форме. Три года грезила о камуфляже — настоящем, армейском.

Дарья Альферович проживает в деревне Протасевичи, что на Осиповщине. Она родилась пятнадцать лет назад с непростым диагнозом. Родители сразу поняли, что у девочки проблемы со здоровьем: в то время как ее сверстники уже самостоятельно ходили и прыгали, она даже не пыталась встать на ноги. Врачи вынесли страшный вердикт: неизлечимая болезнь Верднига-Гофмана…

Даже несмотря на то что это генетическое заболевание встречается крайне редко (у одного ребенка на 10.000 новорожденных), каждый пятидесятый человек на планете является носителем его гена.

Эта хрупкая девочка понимает и принимает тот факт, что встать на ноги она не сможет. Но вопреки физиологии, она борется с недугом. Через боль (мышечная атрофия не снижает болевого порога и не затрагивает нервную систему) она продолжает жить и радовать окружающих своей неиссякаемой энергией и добродушием.

Лишь изредка в ее глазах василькового цвета угадывается грусть и надежда — когда она, как и каждая маленькая принцесса, просто мечтает…

Одну из своих тайн Даша открыла сотрудникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, в котором она регулярно проходит курс симптоматической терапии. После экскурсии в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны под впечатлением от увиденного она вдруг призналась: «Я так давно мечтаю о своей собственной военной форме…».

О «камуфлированной» мечте Дарьи узнала волонтер Наталья Петровская, которая совсем недавно начала благотворительную деятельность в центре. Наталья — человек отзывчивый и неравнодушный к проблемам других. Она работает в Белгосстрахе агентом по недвижимости. Как-то по долгу службы она оказалась в небольшом поселке Новоколосово Столбцовского района Минской области.

Узнав, что недалеко от населенного пункта дислоцируется воинская часть, Наталья отправилась прямиком к контрольно-пропускному пункту 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения. «А вдруг военные помогут сбыться маленькой для нас и большой для Дашеньки мечте?» — думала по дороге она.

В беседе с заместителем командира воинской части по идеологической работе подполковником Владимиром Якубовичем Наталья Петровская рассказала историю Даши.

Вскоре женщине сообщили, что специалисты арсенала во главе с его начальником полковником Виктором Никитиным охотно помогут Дарье Альферович воплотить в жизнь свою мечту…

Гости в погонах

В государственном учреждении «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» приезда людей в погонах ждали с нетерпением. Особенно волновались перед встречей с защитниками Отечества руководство центра и дети 8‑й группы, в которой проходит реабилитацию Даша.

Наконец двери распахнулись, в помещение вошли долгожданные гости. Кроме представителей командования воинской части, с подарками к подопечным центра приехали члены первичной профсоюзной организации 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения.

Юным воспитанницам офицеры преподнесли букеты ландышей. Для многих девчонок это были первые подаренные им цветы.

Также представители воинской части привезли сладости, принадлежности для рисования, лепки и другие канцелярские товары.

Глаза детей светились радостью. Мальчишки буквально засыпали военных вопросами об армии и службе. Визит представителей Вооруженных Сил стал для них настоящим праздником.

Свой заветный подарок получила и наша героиня Дарья Альферович. Полковник Виктор Никитин, прежде чем вручить камуфлированную форму девочке, по-отцовски пожелал ей радости, счастья и здоровья.

— Дашенька, мы все тебя любим! Для нас ты стала примером проявления силы воли и характера личности. Ты жизнерадостная и открытая девчонка. Оставайся и впредь такой, — сказал полковник Никитин. — Пусть сегодняшний день запомнится тебе и твоим друзьям надолго. Знайте: если сильно чего-то хотеть и верить в мечту, то все обязательно сбудется.

Даша тут же изъявила желание примерить обновку. Вскоре она в сопровождении мамы Натальи Михайловны под бурные овации присутствующих появилась в форме. Ее глаза были наполнены счастьем, на лице сверкала улыбка. Дарья поблагодарила своих новых друзей за подарок.

— Я с детства с восторгом смотрю по телевизору военные фильмы, парады, посвященные празднованию государственных праздников. Я так хотела хоть немного прикоснуться к вашей службе, к вашему труду. Спасибо вам за вашу доброту и за то, что вы обеспечиваете нашу безопасность, — едва скрывая слезы, призналась Даша.

Затем теплые слова благодарности, адресованные гостям, высказала директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашева. Она отметила, что добро нельзя измерить, и выразила признательность военнослужащим за то, что сразу откликнулись на призыв о помощи.

— Сегодня вы, наши уважаемые защитники, совершили очень важный, а главное — очень нужный поступок для нашей принцессы Дашеньки. Вы не просто подарили ей настоящую военную форму, вы подарили ей и другим нашим детям веру в то, что мечты сбываются. Теперь они знают, что, кроме родных, близких и сотрудников нашего центра, есть благородные люди, которым небезразличны их жизни и судьбы. Они видят, что есть те, кто способен помочь в трудную минуту, — сказала Людмила Николаевна.

Заведующая отделением социальной и психолого-педадогической реабилитации и адаптации Анна Русецкая особо обратила внимание на то, что подобные посещения военнослужащих важны для детей. Они не ждут дорогих подарков, им просто нужно внимание. Именно после непринужденного общения их подопечные чувствуют себя необходимыми обществу. Ведь им так часто не хватает «мужской руки» в воспитании, а кто может протянуть ее, как не люди в форме?!

В завершение мероприятия сотрудники центра провели для гостей экскурсию. Военнослужащие смогли ознакомиться с особенностями жизни, реабилитации и обу­чения детей.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора