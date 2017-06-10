В интересах международного сотрудничества

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер подчеркнул значимость белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ) во время дискуссии высокого уровня по вопросам миграции, которая прошла в Вене под эгидой белорусского председательства в ЦЕИ и австрийского председательства в ОБСЕ. Ламберто Заньер также поблагодарил за инициативу организации данной дискуссии.

«Очень рад, что растущее сотрудничество между Центрально-Европейской инициативой и ОБСЕ привело к этому совместному мероприятию. Хочу выразить особую благодарность за эту инициативу белорусскому председательству в ЦЕИ и австрийскому председательству в ОБСЕ, — подчеркнул генеральный секретарь ОБСЕ. — Я рассматриваю эту встречу как своевременную возможность для обмена мнениями по важному вопросу в повестке дня наших двух организаций».

По словам Ламберто Заньера, потоки беженцев и мигрантов вызвали в некоторых странах стресс, подвергнув испытанию управление и правоприменение на многих уровнях, при этом создав чрезмерное давление на органы государственного управления. «Трения, которые появились в результате этого, дали рычаг давления в руки тем силам, которые заинтересованы в обострении разногласий внутри и между нашими обществами, — убежден генсекретарь ОБСЕ. — Тревожный рост ксенофобных тенденций во всем регионе ОБСЕ наряду с другими факторами является результатом растущих опасений по поводу миграции среди населения. Мы по-прежнему осознаем экономические выгоды, которые свободная миграция создает для компаний и отдельных лиц. Однако физические и юридические барьеры ужесточаются, чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов, многие из которых являются на самом деле беженцами, ищущими международной защиты от насилия и конфликтов. Эти действия создали напряженность на межгосударственном, субрегиональном и региональном уровнях».

Мероприятие организовано впервые, оно инициировано Постоянной делегацией Беларуси в ОБСЕ при поддержке Постоянного представительства Австрии, а также секретариата ОБСЕ. Дискуссия проходит с участием постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ, посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной, кандидатура которой выдвинута на пост генерального секретаря ОБСЕ. В мероприятии участвуют также заместитель министра иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, заместитель генерального секретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Леффлер, руководители Международного центра по развитию миграционной политики, Международной организации по миграции, представители ОБСЕ. В ходе масштабного форума рассматриваются долгосрочные подходы к комплексному решению проблемы больших перемещений людей в качестве структурной особенности нового европейского ландшафта экономики и безопасности.

БЕЛТА