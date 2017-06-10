Вместе по жизни

На недавно завершившемся ежегодном конкурсе молодых семей военнослужащих «Семья — кристалл общества» третье место заняла семья старшего прапорщика Дмитрия Гринюка — военно­служащего 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. На днях я пообщался с этой дружной супружеской парой и узнал секрет ее успеха как в конкурсе, так и в семейной жизни.

Встречали меня радушно и весело всем семейством. Молодые родители Дмитрий и Вероника держали за руки сынишку Артёма, пяти лет, и его братика Владислава, которому всего 1 год и 8 месяцев. Владислав много говорит, старается во всем походить на старшего брата. Артём посещает детский сад. Подвижный, спортивный, активно развивает свои творческие способности. Например, он любит рисовать, и одной из первых его работ стал рисунок родной семьи.

Артём любит все, что связано с армией, и уже не раз примерял отцовскую фуражку.

— Когда я вырасту, хочу стать военным, — сказал малыш.

Конечно же, счастливые родители в первую очередь рассказывают о своих детях. А я сообщу немного и о них.

Дмитрий — старший техник — начальник хранилища кадра инженерного дорожно-мостостроительного батальона 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. Он родился в деревне Сосновке Слонимского района Гродненской области. До призыва на срочную службу окончил Жировичский государственный аграрно-технический колледж. Кстати, старший прапорщик Дмитрий Гринюк продолжает повышать свое образование — учится на заочном отделении Белорусского государственного аграрного технического университета по одной из инженерных специальностей.

«Срочку» Дмитрий Гринюк отслужил в 2005–2007 годах в рядах внутренних войск. Был заместителем командира взвода, служил отлично, а потому ему было присвоено воинское звание старшина.

— Служба мне нравилась, и после увольнения в запас вскоре, в том же 2007 году, я стал военнослужащим по контракту в 557‑й инженерной бригаде. Нахожусь в строю бригады уже более десяти лет.

Дмитрию Евгеньевичу доверили должность техника батальона, и он не подкачал — уверенно справлялся с новыми должностными обязанностями. Вскоре ему было присвоено воинское звание прапорщик.

Он является примером для своих товарищей, не раз поощрялся вышестоящим командованием.

Как рассказал командир бригады полковник Павел Михайлов, старший прапорщик Дмитрий Гринюк — трудолюбивый, ответственный, добросовестный военнослужащий, постоянно повышает свой профессиональный уровень, целеустремлен, мечтает стать офицером. И, возможно, в ближайшие годы его мечта сбудется.

Жена Дмитрия Вероника — уроженка города Волковыска. В 2013 году она окончила Гродненский государственный медицинский университет и стала терапевтом в одной из поликлиник областного центра Принеманья, а сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Вероника обеспечивает надежный тыл, хранит тепло семейного очага. Недавно супруги построили просторную трехкомнатную квартиру в Ольшанке — новом спальном районе города на Немане. Дома красивый ремонт и идеальный порядок. Среди интересных украшений интерьера жилища — и самодельные куклы, которые изготавливает хозяйка дома.

На мой вопрос, как они готовились к конкурсу, собеседники ответили, что все придумывали сообща.

Конкурс еще более сплотил дружную семью. Супруги подошли к делу с огоньком, творчески. Их выступление проходило на белорусском языке, с использованием национального колорита и вековых традиций нашего народа. Это было очень красиво и эстетично. Например, для презентации своей семьи участники конкурса сняли интересное видео.

На конкурсе большим успехом зрителей пользовалась и инсценировка песни «Темная ночь» в исполнении наших конкурсантов. В общем, постарались на славу.

— В ходе подготовки к участию в конкурсе нам очень много помогали заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Александр Романчук и другие офицеры, — сообщил Дмитрий.

В ходе конкурса, представляя свою семью, Дмитрий и Вероника рассказали историю своего знакомства. Символично, что познакомились они 9 мая в ходе торжественных мероприятий, посвященных 65‑летию Великой Победы.

В течение года они встречались, Дмитрий красиво ухаживал за своей избранницей. В июле 2011 года они сыграли свадьбу. С тех пор живут душа в душу, все решения принимают вместе, чувствуют себя счастливыми.

— Предпочитаем активный отдых, увлекаемся спортом, — рассказали супруги. — Вместе со старшим сыном катаемся на роликах, на велосипедах, зимой играем в хоккей. Охотно ездим по Беларуси, по историческим местам, любуемся памятниками природы. Нам нравится узнавать новое о нашей стране. Мы побывали в Брестской крепости-герое, в Мирском и Лидском замках и, конечно же, посетили жемчужину Беларуси — Несвиж. Очень понравилась Беловежская Пуща, где наша семья посетила резиденцию Деда Мороза. Также всей семьей не раз ездили отдыхать на Балтийское море…

Впереди, без сомнения, семью Гринюк ждет еще много открытий, приятных и радостных впечатлений.

Счастья и успехов вам, Дмитрий и Вероника, Артём и Владислав. Радости, добра и тепла в ваш дом!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора