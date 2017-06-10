Можно ли вносить одновременно минеральные и органические удобрения?

Можно. К тому же совместное внесение удобрений позволяет предотвратить подкисление почвы и изменить ее свойства в положительную сторону.

Бывает ли отрицательный эффект от мульчирования?

Мульчирование — очень полезный прием. Опилки, торф и другие материалы сохраняют влагу в почве, предотвращают появление сорняков, способствуют уменьшению колебаний температуры почвы и так далее. Но не следует забывать, что мульчирование надо проводить только по рыхлой и влажной почве, иначе возможет обратный эффект.

Для удобрения и мульчирования годится любой торф?

Верховой торф сравнительно богат азотом (1–1,5 %), однако он находится в труднорастворимых формах. Поэтому такой торф нужно использовать в основном для подстилки животным.

Как эффективно бороться с капустной килой?

Для растений семейства капустных известкование — один из эффективных способов борьбы с данным самым опасным и весьма распространенным заболеванием.

Почему нижняя сторона листьев томата приобретает фиолетовую окраску, а листья сильно загибаются вниз?

В почве явно есть избыток цинка.

Можно ли добавлять золу в органические удобрения?

В жидкие органические удобрения золу добавлять не стоит: не будет пользы. Лучше смешать ее с жидкими минеральными удобрениями. Но только непосредственно перед внесением!