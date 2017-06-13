Присягнули на верность народу Беларуси

В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов состоялась церемония принятия Военной присяги. В минувшую субботу более

1.700 молодых парней, призванных на срочную военную службу из разных уголков нашей страны, произнесли слова клятвы на верность народу Беларуси, знаменующие начало качественно нового этапа в их жизни.

В торжественном воинском ритуале приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель командующего войсками ЗОК генерал-майор Андрей Жук, командование учебного центра, ветераны войны и Вооруженных Сил.

По установившейся традиции поддержать и поздравить виновников торжества со знаменательным событием приехали их родители, братья и сестры.

Та торжественная атмосфера, которую командование армейской «учебки» создало для молодых воинов и тысяч прибывших гостей, несомненно, поможет запомнить это важное событие на всю жизнь.

Вот уже несколько лет на базе учебного центра новое пополнение централизованно осваивает программы начальной военной и общевойсковой подготовки. Скоро многим из новичков предстоит в стенах «учебки» продолжить обучение по конкретной военно-учетной специальности, чтобы затем вернуться в родную воинскую часть уже подготовленными младшими командирами и специалистами.

В многочисленной людской толпе, пребывающей в волнительном ожидании кульминации церемонии, удалось пообщаться с родителями рядового Дмитрия Стасенко. Вместе с отцом и матерью разделить радость своего солдата из города Лельчицы Гомельской области приехали сестра и дядя.

— Дорога неблизкая, но как тут не поддержать сына по такому важному поводу, — начал разговор глава семейства Сергей Николаевич. — Сам почти тридцать лет назад также стоял в строю с оружием в руках, давая клятву на верность Родине. До сих пор вспоминаю армейские будни добрым словом. Считаю, что каждый парень должен отдать свой долг Отечеству. Армия дисциплинирует, закаляет характер, учит преодолевать трудности и невзгоды. Все эти качества необходимы и моему сыну…

Мать солдата Татьяна Ильинична призналась, что Дмитрий стал в армейский строй осознанно. Она гордится выбором сына. Это поступок настоящего мужчины и защитника.

Благословить своего солдата на службу ратную к рядовому Владиславу Костроме из города Речицы приехала «группа поддержки» из семи человек: родители, бабушка с дедушкой, сестра с младшим братом, друг и любимая девушка.

За своего сына мать Наталья Петровна спокойна. Вырос Влад послушным, трудолюбивым, отзывчивым.

— Армия была, есть и будет школой настоящего мужского становления, — отметил в беседе дед молодого солдата Иван Серге­евич. — В конце семидесятых сам отслужил. Уверен, что и моему внуку армейская закалка пойдет только на пользу.

— Рад, что сын начал службу в знаменитой армейской «учебке», которая славится не только порядком и дисциплиной, но и подготовкой квалифицированных младших специалистов, — включился в разговор отец Влада Александр Васильевич. — Знаю это не понаслышке. Именно здесь в свое время я получил военно-учетную специальность повара, которая здорово пригодилась мне после срочной службы. Пусть служит сын добросовестно, а мы его будем ждать домой — повзрослевшим и возмужавшим…

…Вскоре прозвучали команды, и над плацем разнеслось звонким многократным эхом: «Я, гражданин Республики Беларусь…». Произнесенные слова торжественной клятвы перед родными и близкими заметно прибавляли взволнованным мальчишкам в погонах гордости — теперь они полноправные защитники Отечества.

К слову, некоторым воинам посчастливилось лично принять поздравления и даже сфотографироваться на память с министром обороны Республики Беларусь.

— С этого дня вы стали настоящими защитниками своей Родины. Впереди у вас ответственный период армейской жизни, связанный с овладением военно-учетной специальности, освоением современной боевой техники и вооружения, — отметил глава военного ведомства, обращаясь к воинам на торжественном митинге.

Символично, что Андрей Алексеевич адресовал теплые слова и пожелания не только виновникам торжества, но и их родителям. Он выразил благодарность и признательность отцам и матерям за воспитание сыновей, настоящих патриотов своей Родины, понимающих значимость службы в рядах Вооруженных Сил для обеспечения безопасности нашего Отечества.

Официальная часть воинского ритуала завершилась прохождением воинов торжественным маршем. Уже после сдачи боевого оружия полноправных солдат Отечества ждало первое в армейской жизни увольнение, теплая встреча в кругу родных и близких.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото Ирины Малиновской