Суворовец — звание на всю жизнь

На днях состоялся очередной, 61‑й выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища. В этом году путевку в жизнь получили 55 суворовцев. Поздравить парней со знаменательным в их жизни событием прибыл министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

— У вас сегодня радостный день, вы получаете долгожданные аттестаты зрелости. Поздравляю и ваших родителей, которые сегодня с гордостью смотрят на своих сыновей, — сказал глава военного ведомства. — Впереди у вас вся жизнь, учеба в училище — это только первый этап в вашем образовании. Вторым этапом будет получение специальности. Но вы едины в одном: вы выпускники МСВУ, вы патриоты своей страны, и это самое важное.

Более 90 процентов нынешних выпускников твердо решили связать свое будущее с военной службой. По итогам выпускных экзаменов свыше 95 процентов воспитанников училища получили аттестаты зрелости с оценками от семи баллов и выше. Суворовцы выпускной роты неоднократно становились лауреатами телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», завоевывали призовые места в спортивных соcтязани ях и предметных олимпиадах, в этом году победили в V Республиканских кадетских играх. Четверо заслужили аттестаты особого образца и награждены золотыми медалями.

Непростые годы учебы стали для воспитанников МСВУ преодолением себя. И они преуспели в этом.

Пройти нелегкий путь пришлось и родителям виновников торжества. Разлука с любимым чадом, редкие встречи на протяжении долгого времени — принять все это материнскому сердцу ой как непросто.

Родители Владимир и Вера Мацивило рассказали о том, как изменился их сын Владислав за время учебы в стенах МСВУ:

— Возмужал, стал более ответственным, научился отвечать за свои поступки. Мы гордимся нашим Владом. К слову, наш младший сын, который учится сейчас в 3‑м классе, очень хочет стать суворовцем.

Гордиться родителям есть чем: Владислав успел сняться в одной из главных ролей в фильме, посвященном 60‑летию Минского суворовского военного училища, «Честь — никому!». Его партнером по съемочной площадке выступал сам народный артист СССР Василий Лановой. Кроме того, Владислав пять лет подряд становился лауреатом телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда».

Суворовцы всегда служили примером отличной учебы, высокой культуры, благородства, долга и чести.

Многие из нынешних выпускников продолжат учебу в Военной академии Республики Беларусь. Среди них — суворовец Артур Ноздрин-Плотницкий. Он уверен, что учеба в стенах ведущего военного вуза страны ему по плечу.

Впереди у выпускников МСВУ долгий и тернистый путь. Каждый из них осознает ответственность, понимает, что суворовец — это звание на всю жизнь.

Ну а пока выпускники принимают поздравления от командования училища, преподавателей, родных и близких. Грациозно кружатся с прекрасными девушками в вальсе, прощаются с Боевым Знаменем училища.

По традиции, проходя мимо трибуны торжественным маршем, они бросают в воздух монеты. Но в тот день даже сияние металла в лучах солнца меркло на фоне ослепляющих отблесков материнских слез радости. Наверное, только сейчас они осознали, как быстро повзрослели их сыновья!..

Майор Ольга Шведова, «Ваяр», фото Кирилла Франскевича