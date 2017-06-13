В минувшую субботу в воинских частях Брестского гарнизона, как и во всех Вооруженных Силах Республики Беларусь, военнослужащие приняли Военную присягу. Торжественный воинский ритуал состоялся на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Военный комиссар Брестской области полковник Евгений Зайцев подал команду на принятие Военной присяги военнослужащими Брестского гарнизона. Каждый из новобранцев громко произносил слова торжественной клятвы воина на верность Родине. На поздравления командиров солдаты отвечали: «Служу Республике Беларусь!».

С важным событием в жизни солдат поздравили председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов.

В строю присягнувших — сын военного комиссара Брестской области полковника Евгения Зайцева Кирилл Зайцев. Он будет служить в 115‑м зенитном ракетном полку. Молодой человек недавно окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге.

— Мы, недавние призывники, которые в гражданской жизни имели различные профессии и увлечения, жили в разных городах и селах, теперь объединены одной общей целью — защищать Родину, своих близких, друзей, любимых. Сделаю все для того, чтобы отец гордился мною, — поделился Кирилл.

Евгений Станиславович не скрывает, что ему хотелось, чтобы его сын стал продолжателем семейной династии:

— Я всю жизнь посвятил защите Родины. И горжусь тем, что воспитал сына, который с полной ответственностью и пониманием готов выполнять свой воинский и конституционный долг. Военным быть, конечно, тяжело, но, с другой стороны, это — почетное и благородное дело.

По давней традиции церемония принятия Военной присяги завершилась прохождением строя новобранцев всего гарнизона торжественным маршем.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора