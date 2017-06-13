Важен каждый сантиметр! Продолжается подготовка к параду войск в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.

С раннего утра военнослужащие парадных расчетов 77‑го отдельного реактивного дивизиона 336‑й реактивной артиллерийской бригады РСЗО «Полонез» в парке военной техники 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны занимаются последними приготовлениями к очередной тренировке механизированной колонны техники. Руководит их действиями командир 77 ореадн майор Михаил Кривошей.

— Для участия в параде отобраны лучшие воины, все имеют высокие показатели как в учебе, так и воинской дисциплине, — рассказал командир дивизиона. — Сейчас, в ходе подготовки, наша основная задача — довести действия подчиненного личного состава до автоматизма.

Особое внимание уделяется и досугу: для военнослужащих срочной военной службы организованы экскурсии.

— Для меня это первый парад, и не буду скрывать — волнение присутствует, — рассказал начальник расчета боевой машины лейтенант Сергей Ладиков. — Основную часть времени мы проводим на аэродроме Липки, где совершенствуют навыки механики-водители. Именно на их плечи падает наибольшая нагрузка и ответственность. Во время тренировок должна быть налажена стопроцентная синхронность действий. А это, поверьте, не так просто сделать, как кажется, — машины имеют большие габариты.

Именно от безупречности действий механиков‑водителей будет зависеть качество прохождения колонны. Это понимают и сами водители:

— У меня есть опыт управления крупногабаритными транспортными средствами, в том числе и боевыми машинами РСЗО «Смерч», — поделился механик-водитель рядовой контрактной службы Роман Гучанков. — Но движение в механизированной колонне — это что-то особенное. Одно дело управлять машиной в ходе полевого выхода по пересеченной местности, где нет разграничений в дистанции, скорости. И совсем другое — здесь. Все должно быть строго, четко, выверено.

— При этом важен каждый сантиметр от машины до машины, и даже самое маленькое различие стрелок на спидометрах машин в колонне может нарушить строй, — дополнил слова товарища механик-водитель рядовой Виктор Белазор. — Для всех нас участие в параде — это колоссальная ответственность. Но я уверен, что все тренировки не будут напрасны, и мы достойно покажем себя во время праздника.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора