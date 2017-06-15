Сегодня под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Куракова и начальника инженерных войск Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Валентина Марценюка началась активная фаза совместного тактико-специального учения белорусских и российских инженерных подразделений «Днепр‑2017».

Недавно российские военнослужащие прибыли на белорусскую землю. Здесь их традиционно встретили белорусские коллеги хлебом-солью.

Плечом к плечу военнослужащим понтонно-мостового батальона 188‑й гвардейской инженерной бригады и 330‑го отдельного инженерно-саперного батальона 4‑й танковой дивизии 1‑й танковой армии Западного военного округа предстоит выполнить ряд мероприятий инженерного обеспечения, в том числе по устройству и содержанию переправы через водную преграду — реку Днепр.

Полковник Андрей Кураков выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут успешно выполнены в указанные сроки, так как уровень подготовки военнослужащих двух стран очень высок.

— Это совместное учение носит сугубо оборонительный характер и подтверждает стремление Республики Беларусь к обеспечению укрепления региональной безопасности, а также приверженность нашего государства к выполнению союзнических обязательств в области военного сотрудничества наших стран, — подчеркнул полковник Андрей Кураков.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора