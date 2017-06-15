На верность Родине присягнули

В минувшую субботу на плацу одного из подразделений войсковой части 29969 состоялось приведение к присяге новобранцев весеннего призыва. Более двухсот парней произнесли слова клятвы на верность белорусскому народу.

С напутственным словом к военнослужащим обратился командир воинской части полковник Олег Малько. Он напомнил о значении почетной и ответственной обязанности — выполнении воинского долга. После чего перед Боевым Знаменем соединения и под взволнованными взглядами многочисленных родственников и друзей военнослужащие нового пополнения произнесли торжественные и важные для каждого солдата слова Военной присяги.

Поздравить воинский коллектив со знаменательным событием приехал ее предыдущий командир полковник Игорь Филиппов, ныне начальник отдела боевой и специальной подготовки управления радиотехнических войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

По завершении ритуала со словами поздравления к присутствующим обратился председатель ветеранской организации соединения подполковник запаса Игорь Морозов.

Очень теплые слова прозвучали из уст матери одного из военнослужащих — Лилии Дробаш:

— Дорогие наши дети! — с нескрываемым волнением сказала Лилия Васильевна. — В этот ответственный для всех нас день я хочу пожелать вам успешно освоить вверенное оружие, стать хорошими специалистами по своим военно-учетным специальностям, но главное — я хочу пожелать, чтобы это оружие вам никогда не пришлось использовать в настоящей войне.

Слова благодарности командирам от имени нового пополнения выразил рядовой Николай Юрчик.

В конце мероприятия гости соединения смогли поздравить новых защитников Родины и, по традиции, задать интересующие их вопросы командиру воинской части.

Вскоре новобранцы разъедутся для выполнения служебных обязанностей в разные уголки Беларуси. Впереди у них почти полтора года службы в рядах радиотехнических войск.

Старший лейтенант Дмитрий Бондарович, фото автора