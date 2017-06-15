Подарок ССО для будущих гвардейцев

Уже более 10 лет на базе 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил в летние месяцы работают спортивно-патриотические лагеря учреждений образования Витебска.

В этом году здесь занимаются почти 300 учащихся из 46 школ, посещающих 10 спортивно-патриотических лагерей.

Еще в мае заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы 103 овдбр гвардии подполковник Вадим Лукашевич подписал план работы спортивно-патриотических лагерей, в котором расписан буквально каждый день.

Гвардии подполковник Вадим Лукашевич нам рассказал:

— Безусловно, наличие детей на территории части — дело хлопотное. Но мы подходим к работе со школьниками с государственной точки зрения. Будущие защитники Отечества должны помнить прошлое и продолжать традиции, основанные предыдущими поколениями. Поэтому мы обязательно знакомим ребят с комнатой боевой славы соединения, показываем им военно-патриотические фильмы. Почтение к подвигам предков, уважение к делам старших зарождают в душе желание самим сделать что-нибудь доброе для страны, защищать благополучие своего народа. Надеюсь, что месяц пребывания в бригаде запомнится ребятам как один из самых интересных и красочных периодов в их жизни, они полюбят наше прославленное соединение всем сердцем.

Мы предоставили школьниками возможность использования учебно-материальной базы, материально-технического имущества соединения. Выделен инструкторский состав из числа офицеров, прапорщиков и наиболее подготовленных сержантов и солдат.

Ребята с увлечением изучают на занятиях способы ориентирования на местности без карты, порядок укладки парашюта, выполнят учебно-тренировочный прыжок из макета самолета на воздушно-десантном комплексе, примут участие в марш-броске в район учебного полигона. При организации проведения военно-спортивной игры «Патриот», военизированной эстафеты, конкурса инсценированной патриотической песни «Пою тебе, мое ­Отечество!», тематического дня «Доблесть и слава» будут активно привлекаться военнослужащие соединения.

Один из друзей сил специальных операций Вооруженных Сил — Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи организует городской оздоровительный лагерь военно-патриотического профиля «Патриот» с дневным пребыванием детей на базе 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Директор лагеря «Патриот» Анжелика Павленко поведала нам о программе деятельности коллектива:

— В лагере «Патриот» предполагается создание условий для оздоровления, формирования активной гражданской позиции, военно-патриотического воспитания учащихся, профилактики преступлений и правонарушений. Сотрудничество с воинской частью помогает созданию системы результативного патриотического воспитания на основе потребностей и запросов учащихся.

Программа лагеря «Патриот» реализуется через сюжетно-ролевую игру «Юный герой», строящуюся на формировании позитивной направленности личности ребенка, воспитании любви к Родине, готовности каждого гражданина к защите Отечества. Воспитанники лагеря являются одной командой, которая делится на отряды: «Юный разведчик», «Юный десантник», «Юный связист».

Каждый год ребята с удовольствием посещают лагерь «Патриот» и потом еще долго делятся впечатлениями о славном времени с друзьями во дворе и в классе, рассказывают о том, чем занимались в знаменитой 103‑й гвардейской.

Надо сказать, что офицеры-десантники становятся примером поведения для мальчишек. Многие, кому позволяет здоровье, поступают впоследствии в военные учебные заведения, приходят служить в бригаду.

Своими впечатлениями поделился и Виктор Корнеев из спортивного объединения по карате и педагог лагеря «Олимпиец»:

— С каждым годом все больше и больше детей стремится попасть в этот лагерь. Тут тепло и радушно встречают, отвечают на все вопросы детей.

Плюс доброе дело: десантники отрывают мальчишек от компьютеров и прочих гаджетов.

Павел Пашкевич — рослый восьмиклассник из лагеря «Патриот» — на вопрос, что для него значит 103 овдбр, пояснил:

— В первый раз все тут казалось мне в диковинку, а теперь, в третий раз, себя чувствую как дома. Одноклассникам рассказывал, и в этом году они пришли со мной. Когда вырасту, обязательно буду служить в 103‑й бригаде, потому что долг каждого мужчины — отслужить в армии и быть готовым к защите Родины.

Думается, так оно и будет. Тем более что многие витебские мальчишки связаны с 103 овдбр и «родственными» узами: у кого-то здесь служил отец, у кого-то — дядя. А вот у четвероклассника Ильи Маврина из лагеря «Патриот» — дедушка. Именем гвардии прапорщика 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Анатолия Маврина, героически погибшего в Афганистане, названа улица в Витебске.

Илья Маврин в лагере уже второй раз. В прошлом году за дисциплинированность и успехи в изучении военных дисциплин командир соединения лично вручил третьекласснику Илье Маврину голубой берет и медальон «ВДВ». Спрашивать у мальчишки, который не расстается с медальоном и чьим любимым занятием является просмотр телеканала «Оружие», о том, нравится ли ему в лагере, было излишне. Ответ был ясен.

Обратился наугад к двум подружкам. Пятиклассницы Маргарита Сорокина и Алиса Хропост из лагеря «Успех», оказывается, уже в прошлом году посещали летние занятия в 103 овдбр. Маргарите больше всего понравилась комната боевой славы, а Алисе — оружие.

— А в этом году вас заставили снова посещать эту воинскую часть? — поинтересовался я у девочек.

— Да нет, — переглянувшись, в унисон ответили Маргарита с Алисой, — мы сами попросились. Нам здесь интересно!

Вот это ключевое слово — «интересно» — и объясняет ежегодно увеличивающееся количество детей, желающих посещать лагеря на базе 103 овдбр. Все они с любопытством смотрят демонстрацию приемов рукопашного боя с оружием в исполнении парней из разведывательного взвода 357‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона. А когда гвардии майор Алексей Волк, у которого за плечами 72 прыжка, объяснял устройство и работу парашютной системы Д‑6 серии 4, в спортзале было тише, чем на уроке директора школы. Офицер рассказывал очень доходчиво, дублируя технические термины более понятными, обыденными словами.

Я видел, как повторяют мальчишки и девчонки движения гвардии старшего прапорщика Алексея Масальского, который показывал способы отражения атаки противника на бронетранспортер десантников. Заместитель командира роты охраны и обслуживания по идеологической работе гвардии старший прапорщик Алексей Масальский, лауреат телефестиваля армейской песни «Звезда», человек в Витебске достаточно известный: солист группы «103-й регион» выступает на всех городских мероприятиях, где задействован личный состав соединения. Эта популярность, артистические способности и глубокое знание военного дела помогают гвардии старшему прапорщику Алексею Масальскому успешно работать с детьми.

Такого склада военно­служащих — с педагогическими наклонностями, доброжелательных, коммуникабельных и умеющих интересно и доходчиво рассказывать детям об армии — и подбирали в бригаде. Курирует деятельность детских лагерей на базе 103 овдбр заместитель начальника отделения идеологической работы соединения гвардии подполковник Денис Кривенцов. Назову и фамилии некоторых солдат, помогающих офицерам проводить занятия с детьми: гвардии младшие сержанты Сергей Ковалёв и Стас Крылов, гвардии ефрейтор Никита Журавлевич, гвардии рядовые Сергей Тарбеев, Дмитрий Лужковский, Анатолий Турчик, Николай Скурат, Андрей Терехов, Андрей Лукин.

…Думается, на год рассказов и фотографий о занятиях в 103 овдбр воспитанникам спортивно-патриотических лагерей хватит, а следующим летом желающих попасть в гвардейское соединение станет еще больше.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица