Урок за воздушной «партой»

Очередной этап летной подготовки на реактивных крылатых машинах проходят будущие военные летчики — курсанты 4‑го курса авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.

На аэродроме в/ч 19764 инженерно-технический состав готовит к очередным вылетам крылатые «парты» — учебно-тренировочные реактивные самолеты Л‑39. На этих машинах проходят летную стажировку курсанты авиационного факультета. Будущие летчики завершают так называемую вывозную программу (полет с инструктором) и, получая допуск, один за другим приступают к самостоятельным тренировочным полетам. Программа практического обучения продлится до августа текущего года.

На счету курсанта Дмитрия Шипули уже 11 самостоятельных вылетов. Он первым из своих однокурсников получил допуск к самостоятельному управлению реактивным самолетом. 25 мая стал для Дмитрия знаменательным днем. Парень впервые сам поднял в воздух реактивный учебно-тренировочный самолет. Сделан шаг к обретению заветной профессии военного летчика.

— Родом я из городского поселка Бешенковичи Витебской области, — рассказал Дмитрий Шипуля. — Ни летчиков, ни профессиональных военных в моей семье не было. Родители занимаются предпринимательской деятельностью. А меня со школьных лет притягивало небо…

На авиационный факультет Военной академии был очень серьезный конкурс, у поступающих на летную специальность ребят были высокие баллы. Но я его выдержал и в 2013 году надел курсантскую форму. Теперь год за годом приближаюсь к осуществлению своей мечты. Процесс обучения по моей специальности достаточно сложный. На первом курсе освоил управление планером. Волновался, когда впервые поднялся в воздух. Потом стал четко выполнять команды инструктора, и все встало на свои места. Позже пересел на учебно-тренировочный самолет Як‑52 с поршневым двигателем, пришлось привыкать уже к данному типу летательных аппаратов. В этом году начал осваивать реактивный Л‑39. Опять — от простого к сложному и так далее… Летать мне очень нравится, каждый полет ожидаю с большим нетерпением.

По словам курсанта, перед сдачей зачета на получение допуска к самостоятельным полетам на реактивной машине он переживал не меньше, чем при поступлении в Военную академию. И он получил это право первым в своей учебной группе. Тревожился перед вылетом: в воздухе уже никто не сможет подстраховать, инструктор остается на земле. А ведь между поршневым и реактивным самолетами разница очень весомая. Скорости и летные возможности — несопоставимые. Но когда занял место в кабине, все тревоги сами собой улетучились.

Погода стояла отличная, взлет, проход по кругу и посадку произвел в точности, как указывал инструктор. И по возвращении на землю испытал чувство ни с чем не сравнимой радости. Теперь с каждым новым вылетом полетное задание усложняется. И задача курсанта Шипули — выполнить все поставленные задачи на должном уровне…

Как отметил заместитель командира эскадрильи гвардии майор Алексей Малишевский, выполняющий обязанности инструктора, в целом освоение авиационной техники и обретение летных навыков у данной группы курсантов проходит нормально. На начало июня две трети четверокурсников авиационного факультета получили допуск к самостоятельным полетам. Первыми, кто показал стабильные результаты в летной подготовке, стали курсант Дмитрий Шипуля и старший сержант Артём Морозов.

— Стабильное качество выполнения полетных заданий в период вывозной программы — основной критерий для допуска к самостоятельным вылетам, — подчеркнул Алексей Иванович. — Естественно, после сдачи соответствующего зачета. Инструктор дает допуск только в том случае, когда убедится, что курсант уверенно выполняет задачи при минимуме ошибок. Допустим, тот же курсант Дмитрий Шипуля все вылеты выполняет четко, как по трафарету. Он, как говорят у нас, предсказуем. У других один вылет получается хорошо, а следующий — похуже. Небольшие ошибки например несоблюдение установленных параметров высоты или скорости, поправимы. Инструктор всегда подскажет курсанту, поможет исправить недостаток. Если курсант ошибку не повторил, значит, она не носит системный характер. Следовательно, у него есть все шансы стать профессиональным пилотом.

Вывозная программа насчитывает порядка 30 вылетов. В случае необходимости инструктор и командир эскадрильи могут назначить дополнительные вылеты. Если в течение всего срока подготовки курсант усваивает программу, ему открыт «зеленый свет» в небо.

Гвардии майор Алексей Малишевский также отметил высокое качество теоретической подготовки курсантов. В этом большая заслуга преподавательского состава авиационного факультета Военной академии.

…Тем временем на стоянке самолетов Л‑39 возникла вынужденная пауза. Коррективы в программу летного дня внес усилившийся боковой ветер. Самостоятельные вылеты четверокурсников решено временно приостановить. На командно-диспечерском пункте принято решение выполнять с курсантами только контрольные полеты. В этом случае в кабине самолета присутствует инструктор. Для опытных летчиков это дополнительная возможность оценить уровень подготовленности своих подопечных, дать в случае необходимости полезный совет, как правильно действовать при управлении самолетом в усложнившихся метеорологических условиях.

Впереди у курсантов — насыщенная полетная программа, которую ребятам предстоит осваивать без малого два месяца.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора Гвардии майор