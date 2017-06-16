«Сегодня финансовое обеспечение – условие поддержания надёжной обороноспособности государства»

Уверен, не найдется в войсках человека, который поспорит с утверждением, что труд военного финансиста нелегок и почетен. Кроме того, профессия эта имеет ряд особенностей, которые обусловлены спецификой выполнения множества задач, личной ответственностью, особым характером управления военно-экономическими процессами. Цена ошибки финансиста в погонах может быть очень велика. Именно поэтому офицеров‑финансистов всегда отличают внимательность, педантичность, концентрация умственных способностей, направленных на бережное отношение к предоставленным к использованию государственным денежным средствам.

Ежегодно 18 июня финансовая служба Вооруженных Сил Республики Беларусь отмечает свой годовой праздник. Историю свою она ведет с 1921 года, когда было сформировано финансовое управление Западного фронта. С работой по организации обороны пограничных рубежей, размещению войск в новых пунктах дислокации, развертыванию боевой учебы, закупке техники и вооружения, выплате денежного довольствия красноармейцам и командирам достойно справлялись первые поколения военных финансистов.

Работа военных финансистов никогда не была легкой. В годы Великой Отечественной войны они решали непростые и ответственные задачи по финансовому обеспечению армии, резервных соединений и воинских частей. Успешно выполнили профессионалы в погонах и поручение правительства о зачислении части денежного довольствия военнослужащих во вклады, что способствовало стабилизации денежного обращения в стране.

Накануне празднования 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле был открыт мемориал-памятник и аллея Памяти в честь финансистов‑фронтовиков. К слову, 375 военных финансистов получили звание Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы.

Тысячи офицеров‑финансистов были уволены в запас после окончания Великой Отечественной войны. Претерпела изменения и система подготовки офицерских кадров для финансовой службы Вооруженных Сил СССР.

Со временем структура Вооруженных Сил усложнялась, расширялась сеть полевых учреждений Госбанка СССР на территории страны. В войска поступало ракетно-ядерное оружие, зенитные ракетные комплексы и другое вооружение нового поколения. В этих условиях военным финансистам потребовались более глубокие экономические знания.

Грамотно регулировать оборонные расходы могли лишь специалисты с навыками стратегического мышления, владеющие методами военно-экономического анализа.

Подготовка военных финансистов для Вооруженных Сил СССР, а в дальнейшем — и для Республики Беларусь осуществлялась в Ярославском высшем военном финансовом ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А. В. Хрулёва с момента его образования в 1938 году.

Кроме Ярославского высшего военного финансового училища, до 1993 года обучение офицеров запаса на уровне, отвечающем требованиям, предъявляемым к военным финансистам с высшим образованием, проходило и на военной кафедре Белорусского государственного института народного хозяйства имени В. В. Куйбышева.

С сентября 1991 года в связи с распадом СССР в Ярославском высшем военном финансовом училище была временно прекращена подготовка кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь. В дальнейшем, в 1998 году, она была возобновлена и осуществлялась до 2003 года.

С сентября 2003 года подготовка кадровых офицеров для финансовых органов Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси по специальности «экономика и управление на предприятии», специализации «финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» осуществляется на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ). Финансистов в погонах готовит кафедра «Организация финансовой деятельности войск» при непосредственном руководстве главного финансово‑экономического управления Министерства обороны.

Согласно разработанной системе взаимодействия, специалисты главного управления читают курсантам лекции, участвуют в организации стажировок будущих финансистов в погонах, в работе государственной экзаменационной комиссии.

Особо следует отметить систему получения высшего военного образования офицерами-финансистами, прослужившими ряд лет в Вооруженных Силах и имеющими опыт практической работы, а также важную роль, которую играл в данной системе военный финансово‑экономический факультет при Московском финансовом институте, преобразованный затем в военный финансово‑экономический факультет при Финансовой академии при правительстве Российской Федерации.

В дальнейшем подготовка офицеров‑финансистов продолжилась в Военном финансово‑экономическом университете Министерства обороны Российской Федерации, затем — в Военном университете, Военной финансово‑экономической академии (город Ярославль), а с 2011 года — в Москве на военном факультете Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, где ежегодно проходят двухгодичное обучение по очной форме 2–3 офицера, в том числе для других силовых ведомств ­Республики Беларусь.

Созданная в Республике Беларусь система подготовки военных финансистов отвечает современным требованиям и позволяет эффективно выполнять задачи, стоящие перед Вооруженными Силами.

Сегодня финансовая служба Вооруженных Сил Республики Беларусь своевременно и бесперебойно удовлетворяет потребности войск в денежных средствах и осуществляет реализацию финансово‑экономической политики государства в Вооруженных Силах.

Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский не раз отмечал, что в перечень первоочередных задач белорусских финансистов в погонах входит обеспечение учета, хранения, экономного и эффективного расходования денежных средств в Вооруженных Силах, организация пенсионного и социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) военнослужащих.

Оказывают помощь финансисты в погонах командирам и начальникам в деятельности по рациональному, экономически обоснованному использованию материальных ценностей и денежных средств, обеспечению сохранности государственной собственности, воспитанию у личного состава чувства ответственности за эффективное, экономное и бережное отношение к военному и другому имуществу.

Руководство финансовым обеспечением Вооруженных Сил сегодня возложено на главное финансово‑экономическое управление Министерства обороны, которое является ведущим управлением среди финансово‑экономических подразделений государственных органов системы обеспечения национальной безопасности по разработке предложений по совершенствованию социальной защиты военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил, военных пенсионеров и иных определенных законодательством категорий граждан.

Не раз подчеркивал важность труда военных финансистов и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. «В современных условиях функции финансовых органов далеко вышли за рамки просто финансового обеспечения Вооруженных Сил, сегодня финансовое обеспечение — это условие успешного развития Вооруженных Сил и поддержания надежной обороноспособности государства», — отмечал глава военного ведомства в поздравлении финансовой службы с 95‑летием со дня ее создания.

По итогам финансовой деятельности за 2016 год следует отметить офицеров, занявших первые места в следующих категориях: среди соединений — подполковника Владимира Буткевича, среди воинских частей — майора Ирину Гриняеву, среди организаций Вооруженных Сил — майора Михаила Попова.

Военный финансист — это не просто специалист, а офицер, который сочетает в себе высокие интеллектуальные и нравственные качества: преданность Отечеству, честь и достоинство, готовность к самопожертвованию во имя Родины. И, конечно, это специалист и человек высокой культуры и широкой эрудиции, отличающийся требовательностью, прежде всего к себе самому, честностью и принципиальностью, неподдельным вниманием к людям.

Хочу с благодарностью отметить наших ветеранов, которые передают накопленный опыт своей практической деятельности нынешнему поколению военных финансистов. Постоянно и с готовностью поддерживают контакты, интересуются изменениями в деятельности главного финансово‑экономического управления Министерства обороны и финансовых органов войск генерал-майор запаса Пётр Галезник, полковники в отставке Виктор Демченко, Алексей Задойко, Николай Чечуха, Александр Солдатов.

И в заключение хочу поздравить финансовых работников и ветеранов с профессиональным праздником — 96-й годовщиной со дня создания финансовой службы Вооруженных Сил.

Желаю им счастья, крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашей Родины, Республики Беларусь!

Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»