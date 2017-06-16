По итогам нескольких лет военный комиссариат Щучинского района является одним из лучших среди военных комиссариатов Гродненской области. Также и в прошлом, 2015/2016 учебном году по ряду ключевых показателей его коллектив отработал на оценку «отлично». В этом немалая заслуга военного комиссара подполковника Александра Гайдука, который возглавляет правофланговый военкомат с 2012 года. По итогам минувшего года он был признан одним из лучших командиров и начальников соединений, воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил.

…Военный комиссариат сразу располагает к себе идеальным порядком. У ворот — аккуратный, ухоженный дворик с живописными аллеями кустов и фруктовых деревьев, красивой деревянной беседкой. На цветнике, разбитом у стен здания, благоухают пионы.

— Как театр начинается с вешалки, так и Вооруженные Силы — с военного комиссариата, — говорит военный комиссар подполковник Александр Гайдук.

Да, именно здесь получают первые впечатления об армии призывники.

Внутри военкомат выглядит так же отлично, как и снаружи: современный ремонт, новая удобная мебель, информативная наглядная агитация, уютные кабинеты сотрудников, врачей-специалистов. Отлично оборудованы помещение дежурного по военному комиссариату и комната досуга и информирования. Везде — деловая, рабочая атмосфера.

— В предыдущие годы в полном объеме проведен текущий ремонт здания комиссариата, — рассказал подполковник Александр Гайдук. — Денежные средства выделялись в том числе и из бюджета Щучинского района.

Он подчеркнул, что среди слагаемых успеха в работе военного комиссариата важное место занимает тесное взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами. Председатель Щучинского районного исполнительного комитета Сергей Ложечник принимает самое активное участие в деятельности комиссариата. Сергей Васильевич отлично знает коллектив местного органа военного управления, вникает в его нужды и всегда готов оказать необходимую помощь.

В военном комиссариате на высоком уровне организована военно-мобилизационная и учетно-призывная работа. В 2015 году военный комиссариат Щучинского района с честью прошел комплексную проверку главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил.

— Все члены коллектива трудятся добросовестно, с большой отдачей, — отметил военный комиссар. — Нашей гордостью являются старший прапорщик запаса Николай Белко и ведущий специалист мобилизационной группы — инспектор по учету и бронированию Галина Овчаренко, которые более пятнадцати лет посвятили службе в военном комиссариате.

Рассказывая о достижениях правофлангового коллектива, нельзя не отметить большую работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества и жертв войн. В районе — 37 воинских захоронений. Все они ухожены, мемориалы и памятники отремонтированы.

Приезжающих в Щучин у самого въезда в город встречает на постаменте красавец самолет ­

МиГ‑25ПУ. Это единственный в нашей стране увековеченный образец грозного истребителя-перехватчика. Раньше подобные самолеты состояли на вооружении одного из авиаполков, дислоцировавшихся на военном аэродроме в Щучине. Любопытно, что в городе имеется еще один самолет-памятник: раритетный

МиГ‑19С, напоминающий о былой славе и героической истории щучинских военных авиаторов. А недавно в агрогородке Каменка Щучинского района был установлен памятник павшим летчикам 127‑го истребительного авиационного полка, которые в июне 1941‑го встретили немецко-фашистских агрессоров и отважно сражались с врагом в небе Принеманья.

Ветеранов Великой Отечественной войны военный комиссар знает поименно, относится к ним с заботой и вниманием.

— Орденоносец капитан в отставке Николай Юрьев командовал разведротой. Житель нашего района Вадим Квач «брал» Берлин, был награжден орденом Отечественной войны II степени, многими медалями. Геройски сражался с оккупантами и Альберт Смирнов, — перечисляет заслуженных ветеранов Александр Геннадьевич. — К сожалению, с каждым годом все меньше остается фронтовиков.

Как рассказал военный комиссар, огромный вклад в патриотическую работу с населением вносят воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных Сил, активисты Белорусского союза офицеров. В районе проживает 242 воина-интернационалиста, без малого сто человек насчитывает первичная организация БСО, которую возглавляет ветеран войны в Афганистане подполковник в отставке Виктор Лященко. Постоянно идет большая совместная работа с этими общественными объединениями по многим направлениям.

Воинский коллектив принимает активное участие в организации ежегодных авиационно-спортивных праздников, ставших визитной карточкой города.

— Каждый год приглашаем на праздник сборную команду Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту, — рассказал собеседник. — А в минувшем году прошли полеты воздушных судов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, показ бронетанковой техники войск Западного оперативного командования, образцов стрелкового оружия.

Коллектив военного комиссариата не остается в стороне и от других важных событий в жизни родного города. В 2015 году в Щучине с большим успехом прошел 22‑й День белорусской письменности. В минувшем году на высоком уровне провели мероприятия по празднованию 75‑летия 10‑го отдельного Краснознаменного Московско-Кенигсбергского ордена Суворова III степени разведывательного авиационного полка, который ранее дислоцировался на Щучинском военном аэродроме. В городе сегодня проживает много ветеранов той воинской части.

26 августа 2017 года весь район, в том числе и коллектив военного комиссариата, готовится встретить 500‑летие Щучина. В мае сотрудниками военного комиссариата были проведены уроки мужества во всех школах района.

Неудивительно, что многие молодые люди Щучинщины изъявляют желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами. В районе человек в погонах имеет неоспоримый авторитет и уважение, а военная служба является престижной. Это и есть лучший показатель деятельности военного комиссариата.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора