«Славянское братство – 2017»: все задачи выполнены

Вчера состоялась торжественная церемония закрытия белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017». Подводя итоги, руководитель учения командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что все стоящие перед многонациональным контингентом задачи выполнены.

— Военнослужащие трех стран показали высокий уровень подготовки, — подчеркнул командующий ССО. — Прошедшее учение продемонстрировало, что слаженность и тесное взаимодействие наших подразделений растет из года в год. Действуя в смешанных тактических группах, белорусские и российские десантники плечом к плечу с нашими сербскими братьями показали, что барьеров и препятствий для нас не существует. В ходе учения мы отработали ряд сложнейших задач, включая ночное десантирование и преодоление судоходной реки. Венцом слаживания подразделений можно назвать этап боевой стрельбы. Командиры не боялись принимать смелые решения, действовали четко и слаженно. С уверенностью можно сказать, что учение «Славянское братство» стало уже традиционным.

В ходе церемонии закрытия состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих братских стран, после чего они прошли торжественным маршем.

Следующее учение «Славянское братство» пройдет на территории Российской Федерации.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора