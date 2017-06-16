Трехсотки уходят в поле

На днях из пункта постоянной дислокации на 174‑й учебный полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вышел один из зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151.

Военнослужащим дивизиона предстояло совершить марш протяженностью 200 километров. В составе колонны насчитывалось около 20 единиц техники. И машины, и люди испытание преодолели успешно. Крупногабаритные стартовые установки и передвижные радиолокационные станции «перекочевали» из Минского района на Брестчину в установленный срок. По итогам марша, по словам командира дивизиона подполковника Дениса Кириллова, в адрес военнослужащих подразделения не поступило ни одного замечания. Кстати, среди личного состава насчитывалось семь человек, совершавших подобный переход впервые.

— Перед выходом из расположения был проведен контрольный осмотр автомобильной техники, — рассказал Денис Сергеевич. — Проверили емкости с горючим, выполнили дозаправку ГСМ до необходимого уровня. Затем последовал предмаршевый инструктаж, в ходе которого военнослужащим довели маршрут движения, а также меры на случай выхода из строя техники. Но ни одного отказа в процессе марша не зафиксировано.

Из числа военнослужащих срочной службы хочу отметить рядового Владислава Игнатенко. Ему было доверено право вести в колонне головную машину. Несмотря на то что в армии парень отслужил чуть более полугода, со своими обязанностями он справился безукоризненно, показал высокое водительское мастерство. Не подкачали и другие механики-водители.

Прибыв в назначенный район, военнослужащие зенитного ракетного дивизиона приступили к оборудованию полевого лагеря. Впереди у ракетчиков — плановые занятия по боевой подготовке.

Сергей Ручанов, «Ваяр»