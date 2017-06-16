Тройной удар славянского десанта

Под Брестом завершилось совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2017».

За кульминацией учения наблюдали министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Сербия Зоран Джорджевич, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Заключительный этап начался в 22.00 с высадки тактического воздушного десанта. Задача многонациональной батальонной тактической группы — блокировать район базирования террористического формирования, не допустить его прорыва, уничтожив бандитов.

На вероятных путях выдвижения противника из базового лагеря выставлены засады из состава ротных тактических групп. Их целью является его ликвидация, а также захват пленных и документов, дезорганизация передвижения террористов.

Обнаружив военных, боевики пытаются скрыться, используя при этом армейские грузовики. В дело вступает группа минирования. На пути выдвижения колонны она осуществляет подрыв установленной противотанковой мины. Огневая группа в этот момент открывает огонь по головной и замыкающей колонну машинам террористов из гранатометов РПГ‑7Д. По спешивающимся бандитам ведется массированный огонь из автоматов и пулеметов.

До подхода основных сил неприятеля группа обеспечения из орудий и пулеметов БМД‑2 ведет огонь по отбивающимся боевикам, завлекая их тем самым на рубежи блокирования.

Тем временем с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружено еще одно скопление живой силы и техники незаконного вооруженного формирования. К его уничтожению приступает гаубичная артиллерийская батарея.

Между тем из базового лагеря пытается вырваться еще одна группа боевиков на машинах. На их ликвидацию убывает группа обеспечения на БТР‑80.

На подходе — главные силы террористов. На грузовиках они пытаются прорваться через рубежи блокирования 1‑й и 2‑й ротных тактических групп. Командир одной из ртгр принимает решение задействовать мобильные зенитные артиллерийские комплексы и бронеавтомобиль отечественного производства Volаt с 12,7 мм пулеметом НСВТ.

По мере приближения боевиков к рубежам блокирования многонациональная тактическая батальонная группа ведет массированный огонь по неприятелю из всех видов оружия. В бой вступает парашютно-десантный взвод из Российской Федерации на БМД‑2.

После неудачной попытки прорваться через блокирующие подразделения боевики вынуждены отойти назад. По пытающимся скрыться террористам ведется огонь из АГС‑17 гранатометным взводом и разведывательно-огневым модулем Volаt. Несмотря на мощный огонь, часть боевиков все-таки уходит…

Время — 1.30. Командование батальонной тактической группы принимает решение преследовать противника. Получив и обработав данные разведки о местонахождении боевиков, в указанный район направляется десант. Сразу после десантирования ротные тактические группы приступают к поиску уцелевшего неприятеля.

…С наступлением утра в новом лагере боевиков, который они разбили в небольшом лесном массиве, спокойно. Оборудованные дневки, тепло костра, провиант и оружие. Ничего не предвещало для них беды.

Вдруг вдали слышится звук работы двигателей приближающегося вертолета. Воздушная поисково‑штурмовая группа обнаружила место базирования террористов! Несколько кругов над верхушками деревьев — и сверху начинается стрельба. В ответ открывается пулеметный огонь.

Спустя время в сторону лагеря устремляются военнослужащие из состава ротных тактических групп, поддерживаемые бронетехникой. Взяв в окружение боевиков, «голубые береты» из России и Беларуси сжимают кольцо возмездия. Не проходит и десяти минут, как оставшиеся в живых боевики сдаются в плен…

Этим эпизодом завершилось третье совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2017».

В течение почти двух недель военнослужащие трех братских стран выполняли учебно-боевые задачи по проведению контртеррористических действий. «Воюя» плечом к плечу, белорусские и российские десантники вместе с сербским спецназом продемонстрировали, что способны на многое. А самое главное, чтобы навыки, умения и полевая выучка, которые они усовершенствовали в ходе прошедшего учения, пригодились славянским военнослужащим только в учебных боях.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора