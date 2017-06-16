Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал шесть важнейших задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности на современном этапе. Соответствующие заявления глава государства сделал вчера на встрече с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ.

В качестве важнейших задач Президент определил координацию внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ.

Это также противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках Организации.

Александр Лукашенко заявил, что предстоящие белорусско-российские учения не нацелены на наступление на чьи-то территории.

Глава государства отметил, что белорусская и российская армии на западном направлении действуют как единое целое. «Мы это ни от натовцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться учения. Мы их и проводим, — сказал Президент. — Тем не менее наши учения не нацелены на наступление на чьи-то территории. Нам своих достаточно. Мы не собираемся никого завоевывать. Но строим свою политику, учитывая уроки прошлого. Мы никому не угрожаем, мы ни на кого не собираемся наступать, ни с кем воевать, но мы учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Это наша концепция».

Касаясь проблем в регионе ОДКБ, Президент отметил, что их необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро.

«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что только совместными усилиями страны смогут обеспечить защиту своих национальных интересов. Президент также прокомментировал заявления о возможности урегулирования конфликта в Украине без минского формата.

Глава государства обратил внимание, что в качестве места проведения встречи с секретарями советов безопасности был выбран исторический зал, где проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки» и вырабатывались исторические минские соглашения, которые, к сожалению, не в полном объеме реализуются. «И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться уже атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату», — отметил белорусский лидер.

«Уже идут намеки, что можно и без минского формата обойтись, найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта, — сказал Президент Беларуси. — Можно, конечно. Но начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать доброе дело».

Пресс-служба Президента Республики Беларусь