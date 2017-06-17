«Есть в нашем деле элемент работы следователя…»

Сергей Азарёнок планировал, что по окончании школы в родных Барановичах непременно станет курсантом Военной академии либо военного факультета в гражданском вузе. Дело оставалось за малым — выбрать специальность. И выбрал: одноклассник и друг Алексей Король собирался поступать на военно-медицинский факультет в БГМУ, серебряный медалист Сергей Азарёнок охотно составил ему компанию. Зачислили обоих.

О решении, принятом почти спонтанно, Сергей никогда не пожалел. Оказалось, что быть военным врачом гораздо интереснее, чем гражданским. Работа была разнообразной, не давала сидеть на одном месте, требовала организаторских способностей и широких навыков — все это весьма импонировало молодому офицеру.

Первое место службы — 29‑я зенитная ракетная бригада, где его в 2003 году назначили начальником медпункта. Первый опыт, первые ошибки и успехи… К тому времени, когда старшего лейтенанта медицинской службы Азарёнка перевели в 120‑ю зенитную ракетную бригаду, он уже практически состоялся как врач. В 2007‑м офицер стал начальником медицинской службы воинской части. В том же году он впервые сопровождал военнослужащих 120 зрбр на российский полигон Ашулук. И это был новый опыт, пусть и без великих побед, но и без ошибок.

В Ашулуке врач с головой окунулся в насущные повседневные проблемы. Мало ли забот у военного медика, тем более в полевых условиях? Ведь кроме врачебной помощи, Сергею Азарёнку надо было заботиться и о правильности размещения и банно-прачечного обслуживания личного состава, дезинфекции помещений, проводить профилактические осмотры и санитарно-эпидемиологический контроль, следить за качеством приготовления пищи. Но его никогда не пугали задачи, которые не имели начала и конца, когда каждый день как бой (правда, не столько с болезнями, сколько с причинами, их вызывающими).

— Не всегда было просто. В Ашулуке своеобразный климат, который не все переносят одинаково. Маленькие и, казалось бы, безобидные царапины и ссадины порой доставляют немало проблем пациентам. Такие ранки гниют и не заживают, что ни делай. Но стоило нам возвратиться домой, в Барановичи, как все царапины и ссадины чудесным образом зажили. Что тут скажешь! Климат, своя микрофлора, — отметил майор медицинской службы Сергей Азарёнок.

С чувством удовлетворения он вспоминает один из полевых выходов. Тогда шесть десятков военнослужащих срочной службы 120 зрбр занимались ликвидацией последствий урагана в Смолевичском лесхозе, в районе населенного пункта Волма. Обошлось без травм. А помог достигнуть такого результата назначенный старшим группы заместитель командира дивизиона по идеологической работе майор Сергей Буримский.

— Сергей Александрович приказал в каждом взводе назначить помощника врача — этакого общественного санитара, — с улыбкой рассказывал майор медицинской службы. — С этими солдатами я провел занятия, чтобы они сумели оказать до прибытия врача первую помощь при порезах, переломах, ушибах, выдал им антисептические средства и перевязочный материал. Со срочниками постоянно проводил беседы. Общественные санитары, в свою очередь, следили за порядком. Так что это был интересный опыт…

Сегодня в подчинении начальника медицинской службы 120 зрбр — две милые женщины. Врач медицинской службы бригады старший лейтенант медицинской службы Елена Лошковская работает здесь с 2013 года. Спокойная, внимательная, пациенты ей доверяют. У фельдшера 1‑го дивизиона старшего прапорщика Татьяны Гомзы уже 20 лет выслуги, и опыта ей не занимать. Сергей Николаевич доволен профессиональными качествами подчиненных. И добавить тут особо нечего, потому что этот маленький коллектив крепок делами, а не словами…

А под конец нашей беседы с майором медицинской службы Азарёнком я снова задала вопрос, на который он мне так и не смог пока ответить:

— Так почему все-таки вы стали врачом?

И наконец:

— Как объяснить коротко? Годы в медицине мне много дали. Вот вижу входящего ко мне очередного больного, он еще не присел и слова не вымолвил, а я уже знаю предположительный диагноз. Бывают случаи посложнее, когда в нашем деле есть элементы работы следователя: начинаешь разбираться, выяснять, находить нужную информацию. Но какая это радость — добиться успеха в диагностике и лечении, помочь человеку! Наверное, для этого и становятся врачами…

Роман Марчик, фото Дениса Малышица