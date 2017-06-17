Люди с открытым сердцем

В Вооруженных Силах Республики Беларусь уделяется большое внимание охране здоровья военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей: древнее утверждение mens sana in corpore sana — «в здоровом теле — здоровый дух» давно стало принципом каждодневной деятельности военных врачей. Военные медики служат верой и правдой, верны клятве Гиппократа. И какое бы отделение 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра мы ни посетили, всегда встретим профессионалов — врачей и медицинских сестер, которые протягивают руку помощи попавшему в беду человеку.

Сегодня мы побываем в пульмонологическом отделении (с палатами для лечения аллергологических больных), побеседуем с его начальником полковником медицинской службы Сергеем Метельским, а также расскажем о научно-исследовательской работе военных медиков, познакомимся с людьми, которые ежедневно трудом доказывают, что медицина действительно является их призванием.

Особенностью пульмонологического отделения 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра является то, что здесь проходят лечение больные и с аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, аллергический ринит, поллиноз, крапивница, отек Квинке, лекарственная, пищевая аллергия и другие.

Кроме того, на базе пульмонологического отделения уже не первый год работает астма-школа, помогающая значительно расширить познания пациентов о заболевании, что соответствует современному подходу к ведению больных бронхиальной астмой. Врачи этого отделения регулярно выезжают в отдаленные гарнизоны для проведения консультаций.

Отделение, как и весь медицинский центр, является клинической базой для обучения курсантов и слушателей военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете, студентов медицинских колледжей. Здесь проходят обучение будущие военные медики.

День нынешний

После завершенного в 2017 году капитального ремонта пульмонологическое отделение отвечает практически всем современным требованиям к уходу за пациентами. Просторные светлые палаты с холодильниками и телевизорами, новые удобные кровати, душевые кабины, уютный коридор с диванами и креслами… Отделение оснащено необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием, рабочие места медицинского персонала компьютеризированы. В пульмонологическом отделении работают врачи-пульмонологи подполковники медицинской службы Алина Рацкевич и Виталий Саченко, врач-фтизиатр подполковник медицинской службы Сергей Фёдоров, врач-аллерголог Виталий Кецко.

И немного истории

В 1968 году на базе 2‑го терапевтического отделения и отделения хирургической пульмонологии тогда еще окружного военного госпиталя были выделены койки для пациентов пульмонологического профиля. Штатное пульмонологическое отделение было открыто в 1980 году, его первым начальником стал полковник медицинской службы Юлиан Денещук, который и в настоящее время продолжает трудиться в стенах 432 ГВКМЦ. Затем отделением руководили участник боевых действий в Анголе полковник медицинской службы Владимир Альзоба, позже, с 1992 года, полковник медицинской службы Сергей Картушин. Заложенные в первые годы существования пульмонологического отделения лучшие традиции в настоящем продолжены и приумножены. И сегодня в его дружном коллективе трудятся высокопрофессиональные, влюбленные в свое дело сотрудники. Но военные медики не любят говорить о своих успехах, главным для них всегда было и остается дело возвращения здоровья пациентам. С момента открытия отделения в нем пролечилось более 35 тысяч пациентов.

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Пульмонологическое отделение 432 ГВКМЦ регулярно участвует в проведении клинических исследований в рамках плана научной работы. Оно одно из немногих отделений в Республике Беларусь, сертифицированных и востребованных для проведения клинических испытаний фармацевтических препаратов и медицинской техники. Буквально недавно под руководством кафедры военно-полевой терапии военно-медицинского факультета в пульмонологическом отделении начата финансируемая Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований научная работа «Распространенность и этиопатогенез внебольничных пневмоний при диспластическом фенотипе у военнослужащих».

Совсем недавно были сданы в печать два тома учебника «Внутренние болезни», где полковник медицинской службы Сергей Метельский стал соавтором по разделам, посвященным заболеваниям легких. За последние годы в работу пульмонологического отделения внедрены методики неинвазивной вентиляции легких, фибробронхоскопии, суточного мониторирования пульсо­ксиметрии, закуплена современная медицинская аппаратура для полноценного обследования и лечения больных с заболеваниями легких и аллергическими болезнями. Этот востребованный временем союз науки с практикой помогает военному врачу постоянно повышать и качество лечебно-диагностической работы, и уровень профессионализма. Согласитесь, когда в Главном военном клиническом медицинском центре активно внедряются новейшие медицинские технологии, такая жизненная позиция врача особенно актуальна.

С любовью к людям

Старшая медицинская сестра Инна Курило призналась, что влюблена в коллектив пульмонологического отделения, которое стало для нее вторым домом: здесь трудятся единомышленники, люди чуткие, умеющие быть настоящими друзьями. Она ознакомила нас с работой процедурных и медицинских сестер. Мне пришлись по сердцу слова Инны Чеславовны:

— Здесь работают люди, для которых медицина — это не просто профессия, а призвание. Они всегда относятся с любовью к людям. Это медицинские сестрички Оксана Журавлёва и Анна Головкова. Оксана Михайловна обладает такими замечательными человеческими качествами, как доброта, терпение, чуткость. Анна Игоревна исполнительная, грамотная, тактичная. Замечательные процедурные медицинские сестры высшей категории Светлана Кецко и Елена Лисовская. Хочу сказать, что у всех наших сестер четко выработан алгоритм оказания срочной медицинской помощи, и на них во всех сложных случаях можно положиться. Это также и грамотные младшие медицинские сестры Надежда Данько, Вера Колпаковская и Галина Некрашевич. Это и заботливые трудолюбивые санитарки-буфетчицы Галина Бутрович, Елена Минич и Жанна Шкатуло. И еще хочу сказать, что нашему коллективу повезло: Сергей Михайлович — человек большой души и большого сердца! Так что нам есть на кого равняться, и это помогает всем нам стремиться быть самыми лучшими для пациентов.

Во время нашей беседы с начальником пульмонологического отделения полковником медицинской службы Сергеем Метельским частенько звонил рабочий телефон, в кабинет периодически заглядывали сотрудники и пациенты, медицинская сестра приносила из приемного отделения новую «Историю болезни», приближалось время врачебного обхода палат… Все это обычные будни такой сложной, но такой интересной и нужной профессии.

Так уж случилось, что в этот субботний номер, публикации которого посвящены Дню медицинских работников, мне посчастливилось написать именно о пульмонологическом отделении Главного военного клинического медицинского центра, в котором мне довелось лечиться в уже далеком 2011‑м…

Что такое госпиталь? Это ожидание. И прежде всего ожидание чуда, что самый безжалостный диагноз будет повержен и ты выздоровеешь. Будешь легко дышать, ощущать ласковое дуновение ветра, поцелуй любимого мужчины, сына или дочки… Ты почувствуешь себя здоровым человеком, вновь будешь спешить на работу, на встречу с друзьями, в командировку… А «за кадром» остаются люди, которые вернули тебя к нормальной жизни. Потому я и пишу эти строки. И говорю вам от имени всех тех, кому вы подарили здоровье: низкий поклон вам, люди в белых халатах!

Ирина Бурак, фото Владимира Блинова

Наша справка

Полковник медицинской службы Сергей Метельский

Назначен начальником пульмонологического отделения (с палатами для лечения аллергологических больных) в 2006 году. Имеет высшие квалификационные категории врача-терапевта, врача-пульмонолога, специализации по пульмонологии и аллергологии. В штате госпиталя — с 2004 года, до этого после окончания клинической ординатуры по терапии с 1998 года был преподавателем кафедры военно-полевой терапии. Является членом Белорусского респираторного общества. Он занимается научно-исследовательской работой, активным внедрением в медицинскую практику прогрессивных методов диагностики и лечения, постоянно использует в практической деятельности передовые медицинские технологии. Автор более 80 печатных работ.