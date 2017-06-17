О чём поёт волынка?

При поддержке Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь и Министерства обороны нашей страны в клубе «Ракетчик» Военной академии состоялся концерт волынщиков 2‑го Королевского Ирландского полка и Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Музыканты выступили перед участниками парада, который состоится в День Независимости Республики Беларусь. Вначале в исполнении оркестра прозвучали музыкальные композиции на темы белорусских народных песен: «Касіў Ясь канюшыну», «Каляда», «Купалінка»…

И вот на сцену вышли музыканты-волынщики. Вместе с Образцово-показательным оркестром Вооруженных Сил Республики Беларусь они исполнили музыкальные произведения, подарив слушателям немало приятных минут.

Мне удалось пообщаться с заместителем главы дипмиссии Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь. Иан Фокс рассказал, что между военными ведомствами Великобритании и Беларуси налажено сотрудничество как в плане курсов по изучению английского языка, так и в плане культурного обмена.

— Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь уже выступал вместе с нашими музыкантами-волынщиками. И это было незабываемое представление для зрителей, поэтому мы пригласили наших волынщиков выступить снова, — отметил он. — Мы и в дальнейшем будем фокусироваться на сотрудничестве в области культуры, образования, изучения истории наших стран. Мы надеемся, что в скором будущем представители Министерства обороны Республики Беларусь смогут посетить Великобританию. Надеемся, что наша работа по углублению сотрудничества будет продолжаться.

— На ваш взгляд, музыка — универсальный язык, который понимают все люди на планете? И дает ли такое музыкальное сотрудничество возможности для большего взаимопонимания между двумя странами?

— Я согласен с этим высказыванием. Я играю на пианино, рояле. Раньше выступал в составе оркестра. И сегодня мы видим, как развивается сотрудничество с помощью музыки между нашими странами. Наши волынщики не говорят по-русски, но они общались с вашими музыкантами на языке музыки, она привносит взаимопонимание и гармонию.

— Что ждете от очередного концерта? Возможно, хотите пополниться новыми знаниями и эмоциями?

— Это очень хороший вопрос. Спасибо за него. Я знаю, что наши страны изучают историю игры на волынке и владеют мастерством игры на этом инструменте. Британские волынки отличаются от белорусских (в Беларуси подобный инструмент называется дуда. — Авт.). Сегодняшний концерт — подтверждение того, что мы можем получить опыт игры на этом инструменте, а также поделиться секретами мастерства.

— А есть ли что-то, на ваш взгляд, схожее между жителями Великобритании и белорусами?

— Можно сказать о погоде. Сегодня она такая же, как в Великобритании. (Было дождливо и ветрено. — Авт.). У наших народов много общего. Мы разделяем одни и те же ценности. Есть много работы, которую нужно сделать по сближению наших стран и достижению понимания, и мы сможем это сделать вместе.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Владимира Блинова