Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем медицинских работников

18 июня в Республике Беларусь отмечается День медицинских работников — профессиональный праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья человека.

Своей гуманностью, самоотверженностью и профессионализмом люди в белых халатах по праву заслужили всенародную любовь и уважение.

В годы лишений и тяжелых испытаний наиболее ярко проявлялись героизм и самопожертвование военных медиков. Свидетельством тому являются миллионы человеческих жизней, спасенных в годы Великой Отечественной войны, в ходе выполнения интернационального долга, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В Республике Беларусь здоровье человека является одним из приоритетов государственной политики, основой благосостояния и поступательного развития общества.

Достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения вносят белорусские военные медики, честно и добросовестно выполняющие свой профессиональный и воинский долг. Своими лучшими человеческими качествами они подтверждают высокое звание и жизненное предназначение врача, достойно продолжают славные традиции ветеранов военно-медицинской службы.

Поздравляю медицинских работников Вооруженных Сил, весь персонал военно-медицинских учреждений и подразделений, ветеранов‑медиков с профессиональным праздником!

Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в благородном труде на благо нашего Отечества — Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков