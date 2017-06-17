«Жизнь всё расставит по своим местам…»

Говорят, у хирургов иначе

Сердце скроено — как монолит.

Это так: оно чаще плачет,

Глубже любит, сильнее болит.

Жизнь — не записи драматурга,

И когда тонет лучший друг,

То горячее сердце хирурга —

Это вечный спасательный круг.

Скальпель режет, а сердце стонет,

Слезы льет от чужой беды

И спасает того, кто тонет,

Вынося на поверхность воды.

А наутро, уж вы поверьте,

Видя слезы спасенных глаз,

У хирурга трепещет сердце,

Что звезду в небе чью-то спас…

И взирая на звезды утром —

Не погас ли какой сателлит,

Необъятное сердце хирурга

Утром любит, а ночью болит…

Леонид Путырский

Мудрецы говорят, что искрой божьей наделен каждый человек. Однако разгорается она только в тех людях, которым присущи сострадание, милосердие, преданность, честность, талант. Неся добро и справедливость, веру и надежду в наш мир, они всегда остаются людьми с большой буквы. Они притягивают к себе как магнит, с ними хочется общаться. С начальником кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете доктором медицинских наук, профессором полковником медицинской службы Владимиром Кориком по долгу службы мне доводилось встречаться не единожды. Видела его во время общения с коллегами, курсантами, пациентами, в процессе проведения операций… И каждый раз ловила себя на мысли, что врачом все же надо родиться. Потому что данная профессия из числа тех, которые требуют не только отличных знаний, но и определенного самоотречения, сопереживания каждому, кто нуждается в твоей помощи. Этих и других качеств, присущих настоящему врачу и офицеру, Владимиру Евгеньевичу не занимать.

«Первый диагноз я поставил в шесть лет…»

— Для меня выбор профессии не был проблемой, потому что я рос среди медиков. Врачами были мои мама и папа, в этой сфере трудилось много родственников, соответственно, и круг их общения составляли практически одни медработники. Кроме того, у нас дома была хорошая библиотека художественной и медицинской литературы.

Лет с пяти я начал интересоваться книгами по анатомии, иллюстрации в которых мог рассматривать без конца, — вспоминает Владимир Корик. — Так уж повелось с раннего детства, что если я не был в детском саду, значит, находился у родителей в больнице. Мне нравилось ходить в аптеку, особенно когда фармацевты развешивали глюкозу и аскорбинку. А еще я любил гулять по приемному покою и наблюдать за происходящим. Как-то, заглянув в кабинет, где оформляли на госпитализацию очередную пациентку, я, внимательно выслушав ее жалобы, поставил правильный диагноз, чем безмерно поразил тамошних эскулапов. Еще бы — ведь «медицинское заключение» сделал шестилетний пацаненок!

Потом была школа, учеба в которой давалась легко, несмотря на то что Владимир иногда прогуливал уроки, не видя смысла зубрить все подряд, как требовали учителя. И на какое-то время интерес к медицине у парня ушел на второй план. Однако в нужный момент появилась двоюродная сестра, которая после окончания медучилища сдавала вступительные экзамены в институт. Она-то и сагитировала брата пойти по медицинской стезе.

В то время главу семейства как раз переводили работать в столицу, соответственно, место учебы менял и сын: он подал документы в Минское государственное медицинское училище № 2.

Поскольку юноша весьма преуспел в учебе, в итоге он стал обладателем диплома с отличием, дававшего право поступить в мединститут, пройдя экзаменационное испытание лишь по одному предмету, но на отлично. К сожалению, абитуриент Владимир Корик сдал любимую им физику на четыре балла…

Одним словом, ничего не получилось тогда с медвузом у будущего профессора. И он пошел работать в 5‑ю столичную поликлинику, затем — в здравпункт Минского фарфорового завода. Через полгода его призвали в армию. Владимир Евгеньевич был направлен в знаменитые Печи, в отдельную медицинскую роту. Вскоре после «учебки» ему присвоили воинское звание сержант, и он написал рапорт о поступлении в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Ленинграде.

— Таких военнослужащих, как я, собирающихся поступать в военные учебные заведения, со всего Белорусского военного округа собрали в Марьиной Горке, где мы сдавали экзамены, — рассказал полковник медицинской службы Владимир Корик. — По физической и строевой подготовке я получил отличные оценки. По остальным предметам отметки оказались не очень высокими, как-никак год учебники в руках не держал. Но тут, как говорят, вмешался его величество случай: представитель Военно-медицинской академии отобрал тех претендентов на курсантские погоны, кто имел в своем образовательном арсенале диплом фельдшера. В число пяти счастливчиков попал и я. По прибытии в Красное Село, где располагался учебный центр академии, мне «вручили» взвод абитуриентов, которых я должен был учить уму-разуму.

Период вступительных экзаменов в академию Владимир Евгеньевич в шутку называет эпопеей. Во время нее была и очередная четверка по физике, и единственная на курсе пятерка по сочинению на тему «Почему я хочу быть военным врачом», и пятерка по химии, полученная благодаря билету № 13, выученному накануне как «Отче наш». Самым же трудным оказалось психологическое тестирование: большой ангар, индивидуальное рабочее место, на столе — лист бумаги, ластик и карандаш. Несколько дней по четыре часа мучили будущих курсантов всевозможными вопросами, на которые предстояло дать краткие исчерпывающие ответы…

По результатам вступительных испытаний Владимир Корик поступил на один из самых престижных факультетов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова — факультет подготовки врачей для Ракетных и Сухопутных войск.

Первый год учебы оказался очень непростым.

— У меня во взводе было 32 человека, 26 из которых — медалисты. И мне пришлось догонять сокурсников — сидел с книжками в обнимку днями и ночами, — рассказал Владимир Евгеньевич. — Учиться было сложно, но интересно. А на курсе по итогам обучения четыре человека, в том числе и я, стали золотыми медалистами (обычно таковых было один-два). Наши фамилии, имена и отчества золотыми буквами выбиты на мраморных досках, которые висят в штабе Военно-медицинской академии, — такова многолетняя традиция данного вуза.

В 1995 году старший лейтенант медицинской службы Владимир Корик приехал в Минск, хотя как обладатель золотой медали мог сразу остаться в адъюнктуре академии. Первым местом его службы стал отдельный медицинский батальон легендарной стодвадцатки, а первой должностью — должность ординатора операционно-перевязочного взвода.

Спустя три года службы уже командир операционно-перевязочного взвода Владимир Корик стал слушателем факультета руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Но Владимир Евгеньевич решил совместить полезное с приятным: написать еще кандидатскую диссертацию, научными руководителями которой стали доктор медицинских наук, профессор Михаил Ханевич и член-корреспондент Академии медицинских наук России, доктор медицинских наук, профессор Евгений Селиванов. В итоге через год с небольшим диссертационная работа была готова, а после ее блестящей защиты у талантливого военного врача появился диплом кандидата медицинских наук, к которому вскоре добавился диплом с отличием об окончании академии.

Владимир Корик был распределен на должность старшего ординатора отделения абдоминальной хирургии 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь, а через полгода занял должность доцента кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в БГМУ. Так в 2002 году Владимир Евгеньевич пришел работать на военмед, где развился не только его практический опыт, но и научный, педагогический талант. К слову, Владимир Евгеньевич стоял у истоков лапароскопической хирургии в столице. В 2‑й клинической больнице он сделал первую лапароскопическую холецистэктомию, а потом учил коллег методике проведения данного оперативного вмешательства и многих других.

По признанию моего собеседника, долгое время любовь к практической деятельности уводила его от науки. Хорошо заниматься научными изысканиями, учась в адъюнктуре или докторантуре, а когда ты делаешь это без отрыва от основной работы, приходится жертвовать личным временем. Именно благодаря упорству и настойчивости в 2014 году Владимир Евгеньевич защитил докторскую диссертацию.

«Бой для военного врача — это оказание помощи пострадавшим»

В общей сложности медицине Владимир Корик отдал почти 35 лет, из них военной медицине — без малого три десятилетия, в том числе военно-полевой хирургии — почти четверть века. В марте 2010 года он возглавил кафедру военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в БГМУ, которой руководит по сей день.

Хирургия для Владимира Евгеньевича больше чем профессия, это его жизнь. Из операционной он может не выходить сутками. Поэтому ненормированный рабочий день для него — явление обычное. Пятиминутки, обходы в отделениях, операции, длящиеся от 5–10 минут до 6–8 часов и более, консультации, консилиумы (в том числе в других клиниках) — это так называемый клинический процесс, в котором задействован доктор медицинских наук, профессор Владимир Корик. А еще добавьте к этому участие в различных советах, редакционно-издательскую деятельность… Плюс учебная работа, на которую отводится по пять-шесть часов в день несколько раз в неделю.

Владимир Евгеньевич ратует за то, чтобы курсанты и студенты занимались практической медициной как можно больше. Они не должны бояться подойти к пациенту, должны знать, как оказать ему помощь. А для этого будущим врачам надо не зазубривать специальные дисциплины, а разбираться от и до в том, что они изучают. Только тогда постановка правильного диагноза и назначение адекватного лечения будут не сверхзадачей, а делом привычным, которое завершится положительным исходом. В этом маститый врач не раз убеждался на собственном опыте.

…День 11 апреля 2011 года, казалось, не предвещал ничего чрезвычайного. После работы Владимир Корик приехал домой. И только вошел в квартиру, как зазвонил мобильный телефон. «Взрыв на станции метро «Октябрьская», к нам везут раненых», — услышал Владимир Евгеньевич. — «Гражданская оборона работает?» — пошутил он в ответ. — «Нет. Срочно приезжайте».

В тот момент у доктора возникли две мысли: как быстро он сможет доехать до клиники и все ли в порядке с его ребенком, который в то время должен был находиться в метро. Попытка дозвониться до сына оказалась безрезультатной — мобильная связь не работала.

— Я сел в машину и поехал в клинику, которая тогда располагалась на улице Богдановича, — вспоминает мой собеседник. — Проспект стоял. Только кареты скорой помощи по встречной полосе неслись в направлении центра города. Я пристроился за ними и так доехал до цирка. Однако дальше движение было закрыто. Я подъехал к сотрудникам ГАИ, представился, и они пропустили меня.

Когда поднялся в отделение, все сотрудники кафедры военно-полевой хирургии были уже на месте. Я отправился в приемный покой, где находились главный врач и начмед, которые распределяли привозимых раненых и пострадавших. Всех, кто получил травмы, поднимали в отделение экстренной хирургии, которое было освобождено процентов на шестьдесят. Потерпевших с кровотечением отправляли в операционные.

Были сформированы хирургические бригады, куда входили военные и гражданские хирурги. Они сразу же приступили к работе.

Когда все тяжелые пациенты были прооперированы, хирурги начали оказывать помощь менее тяжелым, потом — легкораненым. К утру 12 апреля операции закончились, и мы прошли по палатам, чтобы посмотреть, как чувствуют себя потерпевшие. К счастью, осложнений не возникло.

На следующий день сотрудники кафедры военно-полевой хирургии совместно с ведущим хирургом 432 ГВКМЦ проехали по клиникам Минска с консультативной миссией, в ходе которой осматривали потерпевших, определяли целесообразность оказываемой им медицинской помощи. Помимо этого, военные хирурги читали микролекции по боевым травмам коллегам из гражданского здравоохранения. Ведь все нюансы военно-полевой хирургии знают только эскулапы в погонах.

По словам полковника медицинской службы Владимира Корика, военный врач — это человек, который готов отказаться от всего и ринуться в бой. А бой для него — это оказание помощи раненым и пострадавшим. И в данном случае особенно важным является честное отношение к работе. Если тебе поставили задачу — выполняй. Не можешь — скажи об этом прямо. Не подставляй коллег…

— «Жизнь все расставит по своим местам. И каждый будет там, где должен быть», — сказал поэт. Мне суждено было посвятить жизнь хирургии. Не могу сказать, что я стремлюсь оставить след в истории. Тем не менее хотелось бы, чтобы мои труды не пропали даром. Поэтому и отдаю много сил и времени своим ученикам. Я не считаю их конкурентами, ведь каждый идет собственным путем. И в чем-то они лучше меня. Как и мой сын Евгений — пятикурсник лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета. Это моя надежда, мое продолжение жизни, — улыбнулся Владимир Евгеньевич.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото из личного архива Владимира Корика